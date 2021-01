Interrogan por tercera ocasión al exasesor de Jean Alain por contratos de asesoría por 20 millones de pesos

El Ministerio Público interroga hoy por tercera ocasión a Miguel José Moya, exasesor de comunicaciones de la Procuraduría General de la República, durante la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Moya fue interpelado por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) y la directora de la Dirección de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, respectivamente.

El exasesor del órgano persecutor llegó a la Procuraduría acompañado de su representante legal Cándido Simón Polanco.

El interrogatorio practicado a José Moya, es parte de una investigación por tener un contrato de RD$20 millones desde 2018 para impartir asesoría de estrategia comunicacional.

Simón Polanco aclaró que fueron varios contratos firmado entre la Procuradoria General de la República y una empresa llamada Dirección de Investigación Institucional (DIO), del cual José Moya es el gerente general.

"Generalmente él presta servicios a instituciones no a personas. Esto lo digo de manera muy precisa para que se sepa que no era una sesoria al exprocurador de la República de ese entonces, si no a la Procuraduria General de la República que es el concepto institucional", argumentó.

Dijo que los contratos fueron firmados en diferentes épocas que abarcó el pago de RD$20 millones pesos.

"Cada vez que ha sido citado él ha venido, lo que significa que no hay vocación de escabullirse y de no colaborar lo necesario, además de eso evidencia de que no hay alguna sospecha mínima de vocación de fuga", concluyó Simón Polanco.