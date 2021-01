Jóvenes denuncian Ministerio de la Juventud no les entrega becas que le fueron otorgadas

Santo Domingo.- Un grupo de jóvenes estudiantes denunciaron que fueron premiados con una beca universitaria por parte de la pasada gestión del Ministerio de la Juventud y que, a la fecha, no se las han otorgado y tampoco le dan una respuesta concreta sobre el estatus de la misma.

Explicaron que el 2019, el Ministerio realizó una convocatoria para los interesados en participar en cualquiera de las categorías del Premio Nacional de la Juventud 2020, donde se seleccionó a varios finalistas del galardón, y les informaron que les entregarían una laptop o si preferían les darían una beca de estudios, la cual nunca ha sido entregada.

“Las laptops fueron entregadas en agosto del 2020, mientras que aquellos que seleccionamos una beca de estudio nos informaron que debíamos depositar una serie de documentos en el Ministerio para así solicitar las becas y nos entregaron una constancia en la que el Ministerio afirmaba haber otorgado una beca de estudio por haber sido seleccionado finalista del Premio Nacional de la Juventud 2020, bajo la promesa de que poco tiempo después nos entregarían una carta en la que el Ministerio, de manera formal, se responsabilizaba ante la universidad por los gastos derivados del programa de estudio seleccionado por el finalista en cuestión”, precisó Tatiana González.

La estudiante universitaria Tatiana indicó a este medio que debido al cambio de gobierno, Sofía Pujols, coordinadora del premio, les informó que las cartas que harían efectivas las becas, serían entregadas una vez que la nueva gestión se responsabilizaría de los compromisos adquiridos por el Ministerio, pero que al pasar el tiempo y no recibir respuestas acudieron en varias ocasiones a la institución a a preguntar por el estatus en que se encontraban las becas, pero lo que le decían siempre es que “estamos trabajando en los expedientes, estamos solicitándolas, deben esperar”.

Dijo que a pesar de todo eso, el Ministerio cerró la convocatoria para la premiación de este año 2021, sin dar una respuesta a los del 2020. “Todavía es la fecha que no hemos recibido una respuesta concisa acerca de nuestras becas, es imposible que el Ministerio de la Juventud esté pensando en el Premio Nacional de la Juventud 2021 si todavía no ha cumplido con la entrega de las becas de los finalistas del Premio Nacional de la Juventud 2020”, afirmó.

“Por esta razón, al sentirnos preocupados, decidimos hacer la denuncia de manera pública, porque la nueva gestión no ha mencionado nada al respecto de las becas, por lo tanto, sentimos que no sabemos en qué pie estamos parados”, expresó.

La situación no es nueva. Edward Castillo Troncoso, otro de los afectados, aseguró que lo mismo le pasó en la gestión 2016-2020. “Ya van dos veces que me hacen lo mismo… Hasta la fecha hemos llamado muchas veces y no nos dan una respuesta contundente además de que el premio 2021 ya está en su etapa final cuando aún nos tienen olvidados”, indicó.

“Nuestra pregunta es qué pasó con ese presupuesto aprobado en esta gestión, quién va a responder por nuestro esfuerzo”, manifestó Edward, quien representó a la provincia de San José de Ocoa en el Premio Nacional de la Juventud 2020.

Indicó que la exministra de la Juventud, Robiamny Balcácer, les aseguró que las actuales autoridades les entregarían la carta de inscripción que haría la beca efectiva, pero que hasta ahora no han recibido respuestas.

Para Ángel Omar Montero, quien quedó finalista por la provincia Santo Domingo en la Categoría Mérito Estudiantil Universitario, la situación es injusta.

Precisó que hay cientos de jóvenes afectados con el olvido de las autoridades, pues es un problema a nivel nacional ya que participaron estudiantes de diversas provincias.

“No es justo que este esfuerzo no sea recompensado como merecemos, somos jóvenes llenos de talentos y gran dedicación a favor de la sociedad y colaboradores de manera voluntaria por nuestro país, me duele ver tantos jóvenes que nos hemos entregado por años y que somos merecedores de esas becas y ellos no den respuesta a algo que verdaderamente ganamos y tenemos constancia de ello”, agregó.

Entre los afectados también están Helen Sepúlveda, Moisés Díaz, Edwing Figueroa y Reymundo Gerónimo, quien fue finalista en el renglón Liderazgo Religioso.