Karim Abu Naba'a denuncia que le secuestraron un Porsche y un Ferrari

Santo Domingo. El joven empresario Karim Abu Naba'a denunció que le fueron secuestrados dos vehículos, un Porsche Carrera GT, que según dice está valorado en más de 1 millón de dólares, y un Ferrari 458 Pista, en unos $700 mil dólares, los cuales se los llevaron sin llaves.

El excandidato a la Presidencia acusó de manera directa a un hombre que identificó como Alex Báez, a quien presuntamente le prestó los vehículos para ser usado como modelos en un dealer de su propiedad, ubicado en el sector Los Prados, del Distrito Nacional.

Aseguró que interpuso la querella y que el proceso ya se ha tardado cuatro meses en los tribunales. Dice que la magistrada, a quien solo identificó como Rosanna, no le quiere devolver los carros.

“Estoy tratando a ver si con la prensa se puede hacer algo. Fui a la Policía, puse la querella, tenemos cuatro meses, he gastado más de un millón de pesos en abogados y no me quieren entregar los carros míos”, indicó durante una entrevista en el programa El Nuevo Diario Am.

Sin embargo, Abu Naba'a reconoció que no firmó ningún documento que avale que él entregó esos vehículos a Báez porque se trató de un favor.

Según lo expresado, la próxima audiencia está pautada para el próximo lunes 8, pero que ha recurrido a los medios de comunicación "porque ya no puede aguantar más".