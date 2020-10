Kimberly Taveras no quiso hablar durante interrogatorio, dice titular de la Pepca

La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, se rehusó a hablar durante el interrogatorio al que fue sometida este viernes sobre la legitimidad de su declaración jurada de bienes.

Así lo informó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, que además indicó que la investigación sobre el origen del patrimonio de la funcionaria sigue abierta.

"Vino acompañada de sus abogados pero hizo uso de su derecho constitucional de no declarar, o sea, fue citada para que declarara sobre sus bienes pero ella decidió hacer uso de derecho constitucional de no declarar y en consecuencia no explicar el tema de los bienes que ella estableció en su declaración jurada", sostuvo Camacho.

El magistrado, quien junto a la también procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, llevó a cabo el interrogatorio."Esta es una investigación abierta y la ministra será llamada en la medida en que la propia investigación indique que debe ser, de lo contrario el Ministerio Público, de todas maneras, realizará las diligencias de investigación que sea necesario para establecer si se cumplió con la Ley 314-11 sobre declaración jurada", agregó.

La ministra Taveras llegó a la Procuraduría General de la República (PGR) a las 10:50 a.m. y salió a las 1:16 p.m.

Su abogado, Francisco Manzano, dijo que presentaron la debida documentación que avalan los bienes declarados por la funcionaria."Hemos sido coherentes con la declaración jurada que se ha hecho y hemos ofrecido documentación que avalan lo que se ha declarado", indicó.

Manzano, además afirmó, que en su oportunidad Taveras ofrecerá más detalles.El lunes pasado, Taveras pidió una licencia al presidente Luis Abinader y dijo que está en disposición de ser sometida a una investigación exhaustiva sobre su declaración jurada de bienes o cualquier otra acusación que se haya hecho “contra su reputación y su familia”.

“En razón de los ataques infundados e inmerecidos que he recibido como persona y como funcionaria pública de este Gobierno decidí solicitar al presidente de la República una licencia sin disfrute de sueldo con el propósito de actuar como ciudadana para defender mi honor y mi trayectoria de manera pública y privada, que con transparencia siempre he llevado”, expresó en esa ocasión.

Desde hace días, la Pepca y la Dirección de Persecución están citando a ex y actuales funcionarios como parte de las investigaciones que realizan para determinar la veracidad o falsedad de las declaraciones juradas de bienes.

Ayer, fue interrogado el senador por San Juan, Félix Bautista; el miércoles fue la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina.

Mientras que el viernes fueron citados el diputado nacional y expresidente de la cámara baja Radhamés Camacho; el asistente del expresidente Danilo Medina, Robert de la Cruz; y el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua.