La lluvia no ha impedido que la gente acuda a las paradas

Pese al ambiente lluvioso que impera desde la mañana de este jueves en gran parte de la ciudad por la incidencia de una vaguada, los ciudadanos acuden a las paradas de guaguas para salir de la capital por motivo de la Nochebuena y Navidad.

Desde tempranas horas se observó en esta condición la parada del kilómetro 9 de la autopista Duarte donde los pasajeros abordaron diferentes autobuses.

Con maleta y funda en manos ingresaban a esas unidades con diversos destinos entre ellos San Francisco de Macorís, Cotuí, Moca, Nagua, entre otros.

Luisa Domínguez expresó a elCaribe que viajará hacia la provincia Espaillat, específicamente hacia Moca para pasar las fiestas navideñas junto a los suyos.

Dijo que no podía dejar ese viaje para mañana viernes 24, ya que tiene malas experiencias con el atasco en el tránsito que suele producirse.

"Yo me tenía que ir hoy si o si porque si espero mañana no me quiero imaginar que pueda pasar con los tapones y el reguero de gente loca por irse", comentó la dama.