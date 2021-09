La Materialista pide perdón por contenido en "Only fans"

La intérprete de música urbana Yameyry Infante Honoret, mejor conocida como “La Materialista”, pidió perdón públicamente a sus seguidores por imágenes colgadas en su cuenta de “Onlys fans” que se viralizaron en las redes sociales

La artista urbana expresó llorando y totalmente cubierta que ninguna chica se siente bien con algo así y que sabe que cargará con esto por mucho tiempo pero “es quien soy”

“12 años de carrera y que he hecho muchas cosas, he tenido momentos de bajas de mi carrera y nunca recurrí a nada así, “no era lo que buscaba, ni necesitaba” indicó

"Algo me salio mal"

En una entrevista realizada por la comunicadora Gabi Desangles para el programa “Vale por tres” la intérprete de las “Chapas que vibran” expresó que el video fue publicado por equivocación.

Tras colgar el contenido “la Materialista” dijo haber tenido poco conocimiento de la plataforma, por lo que llamó a la persona que la ayudó hacerlo para borrar la publicación pero fue tarde

“No he dormido nada,cuando me enteré como lo habían viralizado solo pensaba en mi madre y en mis sobrinas, no sé cómo se viralizó porque la publicación no se realizó de manera masiva"

Aprovecho el momento para pedirles disculpas a sus fans y a toda la gente que se sintió ofendida con esto “No era mi intención”

“Yo valgo mucho como mujer y esto no va hacer que yo pierda mi valor, porque valgo más que un video”

En ese mismo orden dijo que no va cancelar su página de “Only fans” ya que ha superado muchos momentos difíciles en su carrera y no se va esconder “porque yo conozco mi valor y mi respeto y me lo seguiré dando como lo he hecho”

Agregó que "no importa cómo te vistas, eso no determina tu calidad de persona, tu calidad como mujer y tu valor propio, el que te das como mujer, el que tú te des y que haces que te den”

Tras ser cuestionada sobre el porqué creó la red de “Only fans” ya que en su momento la artista urbana había descartado la posibilidad de tener uno, dijo que en su mente no pasaba el tema de crearlo o hacerlo, pero despertaron en ella un “conquillo” y lo hizo.

Manifestó que antes de abrir el "Only fans" se documentó de la plataforma, entendió que en la misma no solo iba tener una cercanía con su público sino que también era una manera de proyectarse como profesional y promocionar su música sin llegar a salirse de los límites .