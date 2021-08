La Ponchera RD: Un negocio auto “detailing” a domicilio

El precio del servicio dependerá del tamaño del vehículo que tenga el cliente

Mucha gente dice que el amor que alguien siente por su vehículo puede asemejarse al amor que un instrumento despierta en un músico. Y es que, ¿a quién no le gusta tener su carro limpio?

A pesar de ese deseo, es común escuchar que la pereza y las ganas de no hacer un turno en el carwash o lavadero de autos ganan la batalla y son muchas las personas que postergan la limpieza de su vehículo hasta tener el tiempo para ir a lavarlo.

Conociendo esta necesidad, Gaudy Beltré Beato, un joven de 29 años, decidió darle vida a “La Ponchera Auto Detailing”, donde ofrecen servicio a domicilio a cualquier parte de la ciudad.

El auto detailing en el servicio automotriz, es el conjunto de técnicas centradas en la limpieza perfecta del vehículo sin causar deterioro de los materiales que lo componen. Gracias a la infancia que tuvo, etapa que recuerda como una de las más bonitas de toda su vida, donde estuvo rodeado de sus padres y abuelos, pudo darle vida a este negocio. “Influyó mucho en lo que soy hoy mi abuelo Antonio Beato, debido a su vocación de negocio y dedicación en lo empresarial y familiar”, cuenta el emprendedor a elCaribe.

Al crecer y ser un hombre de familia, Gaudy cuenta con el apoyo incondicional de su esposa quien le sirve de sostén para crear un futuro juntos. Expresa que, a pesar de contar con la motivación de su abuelo, otra de sus motivaciones fueron las ganas de construir algo propio y poder preparar un futuro próspero para él, su compañera y los hijos que vendrán. Actualmente su padre también es socio del negocio. “El momento que se me ocurrió no lo tengo muy claro, pero me di cuenta de que era una buena idea cuando empecé a ver la necesidad de clientes potenciales de tener un servicio a domicilio de algo que es primordial en estos tiempos como tener el vehículo limpio y en condiciones”, relata.

Lo que hizo su hermano

El nombre de “La Ponchera”, lo eligió su hermano Edyson debido a que es llamativo y algo que muchas personas aún utilizan en sus hogares para hacer limpieza.

Manifiesta que su empresa es algo nuevo dentro del mercado tradicional, asegurando que en los próximos años se verán más ideas innovadoras dentro del negocio de detailing y servicios de limpieza en general a domicilio. “Nuestra ventaja sobre otros negocios es que tenemos una gran variedad de servicios, y prácticamente hacemos todo sin que el cliente tenga que movilizar el vehículo de su casa”.

Además del auto detailing, Gaudy Beltre Beato es vendedor de autos. Puedes comunicarte al número (829) 750-2470 o por medio de las redes sociales @laponchera_rd. Beltré Beato cuenta que la aceptación del público ha sido tan buena que hace unos días adquirió su segunda unidad y que a medida que pasen los meses continuará creciendo y adquiriendo equipos.

Debido al poco tiempo que tiene en el mercado, por el momento continúan generando dinero para que La Ponchera siga creciendo, pero asegura que es un negocio totalmente rentable por los beneficios que han obtenido hasta el momento.

Este emprendedor envía un mensaje a todos aquellos que tienen ganas de abrir un negocio, y es que “el miedo solo es un mecanismo de defensa que usa nuestra mente por lo desconocido, la vida es corta y frágil para no hacer lo que deseas”.