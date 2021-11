Laura Bozzo perdió demanda ante Gabriel Soto e Irina Baeva

Laura Bozzo no deja de estar en medio de la prensa con sus polémicas declaraciones. Luego de liberarse de la orden de arresto en su contra, la presentadora de televisión se pronunció sobre la sentencia que le dio la razón a Gabriel Soto e Irina Baeva.

Mientras que la peruana se encontraba prófuga de la justicia, el proceso legal que llevaba contra los actores mexicanos finalizó el pasado mes de octubre. Un juez declaró culpable a Bozzo por los delitos de difamación, discriminación y daño moral.

En dicha sentencia, la conductora de TV tendría que pagar una fuerte suma de dinero a los artistas; sin embargo, Laura anunció que tomará las medidas necesarias para no pagar absolutamente nada.

“Yo no tengo que pagarle un solo peso al señor (Gabriel Soto), pero, igual, si a Irina le molesta mi opinión en el programa de El gordo y la flaca sobre lo que yo consideraba que a mí ella no me representaba como mujer, pues lo lamento, lo siento y le pido disculpas”, expresó en una entrevista para TVyNovelas.

Asimismo, confesó que es muy fan de la actriz Geraldine Bazán, expareja de Gabriel Soto, y por ello arremetió contra la rusa.

“Soy fanática de Geraldine. La cólera que tuve con ella fue por lo que pasó con Geraldine, debo decirlo, soy fan de Geraldine y muchas mujeres como yo compartieron ese sentimiento. Espero que (Gabriel e Irina) sean muy felices, que Dios los bendiga”, sentenció la peruana.

Durante la entrevista, Laura confesó que para ella la demanda no se ha perdido. Además, señaló que lo que más quiere es culminar con todos los procesos judiciales en su contra para poder vivir en paz.

“No, hubo una apelación. Mira, lo que quiero es terminar con todos los procesos; por el amor de Dios, quiero paz, ya voy a ser abuela y se supone que tengo que ser un ser normal. Mi vida tiene que ser diferente”, concluyó.

Recordemos que el actor compartió en sus redes sociales que había ganado el caso contra Laura Bozzo y se mostró agradecido con la justicia de México.

EL ABOGADO DE LOS ACTORES MEXICANOS RESPONDE A LAURA BOZZO

Luego de escuchar sus declaraciones el abogado de los actores, Gustavo Herrera, no dudó en pronunciarse y aseguró que de todas formas Laura Bozzo pagaría la indemnización.

“Quiero el derecho de réplica para contestar las incoherencias que está diciendo la señora; en cuanto el juez fije la condena económica, la va a tener que pagar y le voy a embargar lo que pueda, y van a ver que sí va a pagar”, enfatizó.

La presentadora peruana ha dicho a varios medios locales del país mexicano que Gabriel Soto no le ha ganado la demanda y que solo ofrecerá una disculpa pública a Irina. Por lo que el licenciado calificó de soberbia a Bozzo y se mostró confiado en que la sentencia no cambiará.

“Parece que no se le ha quitado la soberbia después de lo que vivió; según ya se había vuelto muy humilde. Yo tengo una declaración que hizo en televisión donde reconoce el error que cometió en contra de Gabriel Soto e Irina Baeva”, indicó.

LAURA BOZZO SE LIBRA DE LA CÁRCEL

El pasado 22 de noviembre, la conductora peruana Laura Bozzo reapareció en sus redes sociales para comunicar que fue notificada de la suspensión definitiva de su orden de captura por el delito de defraudación fiscal.

A través de su cuenta de Twitter, Bozzo aseguró que se realizó el pago solicitado para la suspensión de la orden de aprehensión, por lo que el juzgado puso fin al trámite.

“El día de hoy fuimos notificados de la suspensión definitiva de mi orden de captura por haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez, me apersone al juzgado y se pagó lo solicitado, muy agradecida con el Dr. Diego Ruiz Duran y su equipo”, escribió en la plataforma.

(Foto:Twitter/laurabozzo) (Foto:Twitter/laurabozzo)

Fuente: Infobae