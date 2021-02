Leonel critica gobierno no sepa cuándo llegará vacuna covid-19 al país

Santo Domingo. - El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, arreció las críticas al gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) centrado en la vacuna y el plan de vacunación contra la covid-19.

“La única esperanza que se tiene para resolver este problema de la pandemia es la vacuna, la vacuna que ha empezado ya aplicarse en algunos países de Europa, Estados Unidos y algunos países de América Latina, se suponía que en la República Dominicana tendríamos las primeras vacunas a finales del mes de enero, por lo que dijo anoche el ministro de Salud Pública no tendremos la vacuna tampoco en el mes de febrero, y tal vez tampoco en marzo, hoy no sabemos cuándo llegará la vacuna y por supuesto es una mala noticia porque significa que vamos a empezar de manera retrasada el proceso de vacunación y por tanto la recuperación económica se va a retardar”, criticó.

Añadió que desde su partido se ha emplazado al gobierno para que dé a conocer el plan de vacunación y que no lo ha hecho porque no sabe cuándo llegará la vacuna.

“Hemos estando pidiendo desde la Fuerza del Pueblo que el gobierno explique en qué consiste el plan nacional de vacunación, no lo han hecho, ahora nos damos cuenta por qué, porque como no saben cuándo vendrá la vacuna no pueden explicar el plan, pero si entendemos que el pueblo requiere y merece que el gobierno de una explicación clara y convincente de cuándo llegará la vacuna y el plan de vacunación que se va aplicar y en eso estará al frente, solicitando esa medida la Fuerza del Pueblo…hoy defendemos la causa del derecho a la vacunación del pueblo dominicano”, advirtió.

Fernández habló luego de encabezar un acto de juramentación de exdirigentes del PLD que pasan a su partido.