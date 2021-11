Leonel: gobierno vive “en un mundo de fantasía” sobre economía

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) y expresidente, Leonel Fernández, acusó al gobierno de vender “fantasía y un mundo ficticio" que no se corresponde con la realidad con relación al crecimiento y la situación económica del país.

“Una de las debilidades del actual gobierno, a mi modo de ver, es que la palabra crisis no existe, la palabra crisis no existe, estamos en un mundo idílico, en un mundo de fantasía, la economía está creciendo en un 12%, el mayor crecimiento es de la República Dominicana, eso falso, hay un rebote estadístico, con respecto a la caída del año anterior y un crecimiento modesto de un 2.55 3%, como mucho, pero venden la ilusión que estamos creciendo a un 12% a un 13% para crear una falsa creencia de que estamos bien, pero eso la práctica lo va desmintiendo, la vida diaria lo va poniendo en evidencia de que no es así, por tanto el mundo ficticio que se vende no se corresponde con la realidad”, subrayó.

Fernández habló al concluir un conversatorio sobre la inflación y su impacto en los productos agropecuarios que organizó su partido. El expresidente ha sido reiterativo en instar al gobierno a que busque solución a la situación de inflación que afecta a las personas de escasos recursos.