Madre expresa alegría con la vuelta a las clases semipresenciales

Bonao, Monseñor Nouel.- Para Glenny María Feliz, madre de seis niños, con edades entre 1 y 13 años, el retorno a las clases semipresenciales, este martes 6 de abril, representa un gran regocijo, ya que sus retoños volverán a recibir de cerca el pan de la enseñanza.

Esta joven madre, de 28 años de edad, celebra que cada mañana se va a levantar, como lo hacía anteriormente, para preparar a sus hijos y llevarlos al centro educativo Silvestre Antonio Mejía Álvarez, ubicado en la apartada comunidad Los Quemados, de este municipio.

“En un principio, cuando me enteré de que los niños debían volver a la escuela de nuevo, dije que los míos no irían, pero a través de la televisión, la radio y las redes sociales, me enteré del trabajo que está realizando el Ministerio de Educación para evitar que los muchachos se enfermen, y eso me llenó de confianza”, dijo Feliz, muy esperanzada en este retorno a las clases semipresenciales.

También sostuvo que se siente satisfecha al ver que la escuela en la que estudian sus hijos, la misma en la que ella cursó sus primeros años de escolaridad, esté siendo acondicionada por el Ministerio de Educación.

“Lo que más yo agradezco es que la están arreglando. Yo estudié aquí y hace más de 20 años que no le daban una mano de pintura, tampoco tenía agua ni luz y ahora se la están poniendo y le están arreglando el patio” dijo la joven madre que colaboraba en la limpieza del plantel.

El director del Distrito Educativo 16-04, Estanislao Peralta, dijo sentirse emocionado al ver la alegría que expresan las madres, padres y tutores con motivo de la vuelta a las clases de manera semipresencial, a la vez, que valoró el trabajo que realiza el ministro Roberto Fulcar, adecuando los espacios para recibir a los estudiantes el próximo 6 de abril.

“Lo importante es que se están tomando todas las medidas para que haya las condiciones necesarias, como lo establece el protocolo del Ministerio de Educación, para el retorno a la semipresencialidad de nuestros estudiantes garantizando la seguridad de todos en este proceso que será de forma gradual, voluntaria, progresiva, controlada y bajo consentimiento de la familia”, manifestó Peralta, mientras supervisaba los trabajos.

Asimismo, Sergio Cabral, director del liceo Silvestre Antonio Mejía Álvarez, dijo que esperan con mucha alegría el retorno de los estudiantes, que vuelven a su lugar de enseñanza, luego de más de un año de estar tomando clases a distancia, y que encontrarán una escuela renovada.