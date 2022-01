En el último mes del 2021, la República Dominicana superó por primera vez en su historia la barrera de los 700,000 turistas mensuales, con entradas totales de 728,335 no residentes, Así lo informó el ministro de Turismo, David Collado.

El funcionario sostuvo que esta es la mayor cifra mensual registrada en la historia del turismo dominicano (8% por encima de marzo 2019, mes con el segundo mayor influjo de turistas).

Precisó que desde enero a diciembre del 2021 ingresaron al país 4,995,412 no residentes, como resultado de una normalización del influjo de turistas a los niveles de prepandemia que se ha venido observando desde el pasado septiembre.

"El desempeño visto durante el último mes del 2021 supuso una mejora de 109% respecto a diciembre 2020, siendo 17% superior a diciembre 2019, e incluso, posicionándose 11% por encima de diciembre 2018", dijo duramte una rueda prensa.

Collado indicó que el país recuperó el 77% de los no residentes recibidos de enero a diciembre del 2019.

Mediante la encuesta diaria continua que lleva el Ministerio de Turismo, más de 16,000 turistas mostraron una satisfacción equivalente a 4.4 estrellas para el destino, con una satisfacción de 5 para los que vienen el luna de miel. 93 de cada 100 turista entran vacunados.

Informe íntegro del Ministerio de Turismo

Detalle de la recuperación de los no residentes vía aérea

La llegada de no residentes del 2021 fue en un 74% de extranjeros (536,001 no residentes que no nacieron en República Dominicana) y el 26% restante de dominicanos (192,334 no residentes que nacieron en República Dominicana).

La recuperación del turismo estuvo liderada a inicios del 2021 por los dominicanos ausentes, quienes, desde cierre del 2020 ya empezaban a llegar al país al mismo ritmo en que lo hicieron en el 2019. Sin embargo, por cuarto mes consecutivo, la llegada de extranjeros no residentes también ostenta cifras superiores a las vistas en la época prepandemia; de hecho, en diciembre 2021 llegó el equivalente a 127% de los extranjeros no residentes que llegaron en diciembre 2019.

Diciembre del 2021 también registró la cifra máxima histórica de llegada de dominicanos no residentes.

Por puerto de entrada, destaca la participación de mercado que sigue ganando el aeropuerto de Punta Cana, que -con un 50% del total de llegadas de no residentes durante diciembre 2021, se encuentra 23% por encima de los niveles de diciembre 2019. Los aeropuertos Punta Cana, Las Américas, El Cibao y Puerto Plata también están recuperados en términos de llegadas de no residentes.

El desmonte internacional de las restricciones migratorias ha contribuido en gran medida a la senda de recuperación del turismo dominicano. En el mes de análisis, llegaron al país turistas residentes en 165 países distintos, además, 64 de nuestros emisores más relevantes (aquellos con más de 100 pasajeros en diciembre 2021) ya se encuentran por encima de diciembre del 2019, y 56 de estos alcanzaron máximos históricos.

Características de los turistas vía aérea- diciembre 2021

La estadía promedio de los turistas extranjeros fue de 10 días, explicada principalmente por los estadounidenses. Este grupo se alojó principalmente en La Altagracia (47%) y el Gran Santo Domingo (11%).

Por otro lado, los dominicanos ausentes registraron una estadía de 18 días, y se alojaron principalmente en el Gran Santo Domingo (36%) y Santiago (24%)

Derrame económico

El comportamiento de las llegadas vía aérea generó un estimado de ingresos de divisas por viajes de US$ 843 millones durante el diciembre, lo que supuso resultados de generación de divisas de US$ 1,995 millones para el cuarto trimestre del año y de US$5,626 millones para todo el 2021. Esto ha sido un apoyo importante a la estabilidad del tipo de cambio y la inflación.

Además, la reactivación del sector significó cifras de crecimiento interanual de 38.3% en el periodo enero-noviembre, y como parcial consecuencia, un crecimiento de la economía dominicana de 12.5%.

Espacio aéreo

Estimaciones preliminares del Ministerio de Turismo sugieren que el total de vuelos comerciales entrantes a la República Dominicana en diciembre 2021 fue de 5,200 con una ocupación promedio de 85%. se recibieron aproximadamente 134 aerolíneas provenientes de 154 aeropuertos diferentes. Este número es similar en llegadas a cifras del 2019 pero la ocupación fue 4% superior en diciembre 2021.

Llegadas marítimas

Diciembre 2021 fue el mes de mayor actividad marítima en los puertos dominicanos desde el inicio de la pandemia del Covid-19, y fue también el mes en el que se inauguró el puerto Taino Bay en Puerto Plata.

Luego de realizar 94 operaciones de cruceros ─hechas por 60 buques y 27 líneas de cruceros ─ en diciembre 2021 un total de 91,732 cruceristas únicos entraron a aguas dominicanas (46% más que en noviembre).

Estos cruceristas de diciembre 2021 llegaron a los puertos de Amber Cove, Taíno Bay, La Romana. Sans Souci, Samaná, y al fondeadero de Isla Catalina ─durante octubre solo 2 de estos puertos recibieron cruceristas─.

Las operaciones del ferry se reactivaron durante el mes de análisis y finalizaron con la llegada de 13 operaciones y 5,632 extranjeros al puerto de Sans Souci (205% más que noviembre 2021).

Empleos y actividad económica

1 de cada 5 empleos formales recuperados en el país fue de Hoteles, Bares y Restaurantes.

En la industria turística completa, se recuperaron más de 65 mil empleos formales durante todo el 2021, lo que supone una recuperación estimada de 91,347 empleos informales directos y 185,000 empleos indirectos. Para un recuperación total de empleo que supera 300,000 plazas. Puntualmente, el crecimiento interanual del empleo formal en diciembre 2021 de 61% y de 5% comparado con diciembre 2018.

Actividad hotelera

En diciembre 2021, el 91% de las habitaciones hoteleras se mantuvo en operación, y de estas, un 75% estuvo ocupada. De hecho, la ocupación hotelera por zona ha experimentado una mejoría generalizada de entre 18 y 40 puntos porcentuales

La ocupación hotelera de República Dominicana en diciembre de 2021 ya compite con los niveles de ocupación característicos de los años prepandémicos.

Ahorro del Ministerio de Turismo

La gestión del Ministerio de Turismo se tradujo en un ahorro de RD$5,395 millones durante el periodo septiembre 2020-diciembre 2021 en gastos en promoción y acuerdos internacional. Mientras en el año 2019 se gastó por este concepto un total de RD$4,143 millones, este gasto se redujo a RD$2,394 millones en 2020 y a RD$496 millones en 2021.

Estimaciones 2021

Para el 2022 se esperan más de 7 millones en llegadas de turistas, 9% por encima del 2019 y 7% por encima del 2018.