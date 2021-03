Milagros Ortiz Bosch: “Al poder no se va a disfrutar de las miles del poder, al poder se va a servir”

Santo Domingo.- La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, advirtió este lunes a todos los funcionarios del Gobierno que pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM), que si no están dispuestos a servirle al Estado, no pueden continuar en esta gestión.

La funcionaria aclaró que al poder no se va a disfrutar de las “mieles”, tal como manifestó la gobernadora de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz Martínez, tras resaltar que al Gobierno se va servir.

“Me veo en la obligación de transmitir este mensaje a la provincia de Montecristi. Al poder no se va a disfrutar de las miles del poder, al poder se va a servir y el perremeísta que no esté dispuesto a servir el Estado, tiene que saber que no puede servirle a este gobierno. Hay conceptos importantes que corregir y corregir este concepto es la obligación que éticamente me corresponde. Se va servir al ciudadano al servir al poder, al servir al desarrollo de la República Dominicana”, expresó la Ortiz Bosch en el Palacio Nacional.