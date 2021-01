Ministro de Agricultura asegura en los próximos días precios del pollo se estabilizará

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, justificó este miércoles el alta en el precio del pollo a la gran demanda durante el pasado mes de diciembre, pero dijo que en los próximos días los precios de los productos básicos se estabilizarán en el país.

Expresó que la entrega del bono navideño durante el pasado mes a través de tarjeta a cientos de familias fue otro motivo que causó un efecto inducido en la demanda de los productos básico en la República Dominicana.

Desmintió que el Ministerio de Agricultura esté dando los permisos para importar productos en tiempo de cosechas en el país. “Esa es una mentira repetida muchas veces. Nosotros sabemos bien claro cuánto y que tipo de permiso damos”, indicó.

Argumentó que muchos de esos permisos fueron adquiridos durante la gestión pasada los cuales no serán retirados debidos a que los dueños lo adquirieron mediante subasta.

“No tengo la culpa de los permisos que se dieron en el pasado, esos permisos están ahí y tú no se lo puede quitar porque ellos los compraron en subasta, ellos tuvieron que pagar por eso”, argumentó el funcionario.

Resaltó que los precios han disminuido sustancialmente desde su llegada a la institución, poniendo como ejemplo que la libra de ajo se encontraba cerca de los RD$300.00 y que hoy en día cuesta menos de RD$100.00.

También manifestó que cuando asumió el cargo, productos como la papa, cebolla, yuca, plántanos, se encontraban con un alta en los precios y que al día de hoy la estabilidad en los precios se mantiene.

“Es bueno que ustedes vayan repitiendo también las cosas buenas que ha hecho todo el equipo agropecuario, con la inyección del fondo a tasa cero, con la canalización del Inepre, esas cosas también hay que decirla”, exploró Cruz.

Dijo que no están exentos de que comerciantes en alguna parte del país eleven los precios de los productos básicos en sus establecimientos. “Nosotros no estamos exentos de que exista un colmado o supermercado por ejemplo en el sur, que estén vendido precisamente el pollo a un precio por encima de lo que es el promedio nacional, nosotros no escampamos a eso”, recalcó.

Firma de acuerdo.

El ministro de Agricultura ofreció sus declaraciones en el marco de la firma de un acuerdo con productores y comerciantes del país para crear políticas y medidas que permitan continuar armonizando los precios de los productos de primera necesidad.

En la actividad el ministro de Agricultura, Limber Cruz, dijo que se mantienen desarrollando reuniones con todos los sectores para lograr la rentabilidad del producto y el beneficio del consumidor.

Asimismo, el gerente general de la Importadora del Sur, Maximo Sarrat, saludó que la entidad elaborara un plan de trabajo junto a los productores y comerciantes con miras a mantener la estabilidad en los precios básicos de la nación dominicana.