Ministro de Salud dice sólo el 30% de la población dominicana teme contagiarse de Covid-19

Plutarco Arias, ministro de Salud Pública informó este jueves que solo el 30 por ciento de la población cree puede contagiarse de coronavirus, mientras que el 70 por ciento dice estar confiado que no enfermará.

Explicó que los datos fueron extraídos de una “encuesta que estamos recibiendo hoy, y estamos transmitiendo a ustedes”, dijo que el pensar de la ciudadanía le preocupaba ya que el Covid-19 aún estaba presente en el país y muchos jóvenes están contagiando a los mayores.

“Y así no puede ser, el Covid-19 está presente en la comunidad, y hay mucha gente joven asintomática que se lo está transmitiendo a los mayorcitos que son los de mayor riesgo y peligro corren”, sostuvo el ministro.

Indicó que ciertamente hay menor cantidad de camas ocupadas y menos pacientes en cuidados intensivos, así como pocos ventiladores en uso, pero señaló que la posibilidad de contagio todavía son “altísima y la posibilidad de morirse también”.

“Entonces si no tomamos la medida de lugar correspondiente, vamos a tener problemas de manera multitudinaria y continua, y eso no puede ser, tenemos que parar y hacer un esfuerzo todo. Hay muchas fiestas caseras de mucha gente, eso no procede”, insistió.

El funcionario explicó que la tasa de positividad aumentó porque “encontramos una gallera en donde había cerca de 100 ciudadanos y 58 salieron positivos. En ese sentido, les estamos pidiendo a la población que por favor se rijan a las normas y disposiciones establecidas”.

Arias habló durante una rueda de prensa realizada en el Ministerio de Salud Pública, en la que participaron para la firma de un acuerdo el ministro de Salud Pública; el general Santo Domingo Guerrero Clase, del Ministerio de Defensa; Jesús Feliz y Mercedes Pérez, viceministros de Seguridad de Interior y Policía, y el mayor general Edward Ramón Sánchez González, director de la Policía Nacional.