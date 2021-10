Una vez más la República Dominicana asume el reto de ir tras una corona en el concurso de belleza Miss Petite Internacional, a celebrarse por segundo año consecutivo en El Salvador.

Para competir con altura ha escogido a la modelo Iulisa Marrero, quien ostenta título de Miss Petite Teen 2021, quien desde ya se está preparando arduamente en diferentes áreas como cultura general, pasarela y proyección, maquillaje y oratoria, entre otras.

Junto al director de Miss Petite RD, Nelson Reynoso y el maquillista y estilista Christopher Grullón, viajará “con mucho orgullo y responsabilidad para representar al país.

“Desde que fui coronada como Miss Petite Teen RD 2021 me he sentido con el compromiso y la responsabilidad de traer la primera corona Teen Petite al país, por ello me he estado preparando día y noche para dejar a nuestro país por todo lo alto y con Dios mediante alzarnos con la corona”, dijo la beldad de 18 años.

Marrero, quien es estudiante de Economía, Bienes Raíces y Servicio Social, viajará con su maleta llena de expectativas son muy porque siente el respaldo de Dios en cada paso que ha dado.

Su mayor sueño es poder hacerse eco de la importancia de la filantropía en la sociedad y promover a nivel internacional la sororidad e igualdad de género. Además, quiere seguir escalando y representar “a su amada República Dominicana” en certámenes de bellezas y medios de comunicación.

Miss Petite Internacional

El certamen será celebrado del 10 al 17 de octubre en San Salvador, El Salvador, la noche final será el sábado 16 y se podrá ver en vivo por Órbita TV. Espero contar con el acostumbrado apoyo de siempre de todos los dominicanos.

En República Dominicana la mujer promedio mide menos de 5.6 ft y me siento sumamente feliz de representarla en el certamen petite más importante del mundo.