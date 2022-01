Santiago - El ingeniero Manuel Estrella, se expresó en el sepelio de Monseñor Agripino Núñez Collado a quien describió como el promotor de la cultura de diálogo.

Estrella dijo que su rol de mediador lo definió como el “creador de la cultura de dialogo”, desde el emblemático dialogo tripartito en las montañas de Jarabacoa hasta el actual Consejo Económico y Social.

Dijo que estos han sido los escenarios donde se ha construido, no solo la paz laboral y social que aun disfrutamos, sino que también, el fortalecimiento de nuestras instituciones.

Como lo expresó el presidente de la republica “su mayor aporte no se ve, porque fue lo que no llegó a pasar gracias a su mediación”.

“Monseñor nunca aspiró ni a reconocimientos ni a glorias, sus mediaciones más exitosas y sus mayores contingencias políticas nunca las escribió, prefirió llevarse a la tumba sus mediaciones, las más complicadas que tantas veces salvaron la paz social del país”, expresó Estrella conmovido.

“Rechazó el doctorado honoris causa, el cual había sido otorgado por la universidad, alegando que no había trabajado por reconocimiento, indicando que el cristiano es camino que se usa y se olvida”, continuó.

Indicó que gracias en gran parte a la gestión de Agripino Núñez Collado , se hizo la Corporación de Zonas Francas, los juegos centroamericanos Santiago 86 y el aeropuerto Internacional del Cibao. Además, el hospital Metropolitano de Santiago.

“Monseñor fue un real instrumento de desarrollo para la ciudad, la región y el país”, aseguró.

Núñez Collado era en extremo reservado con relación a su vida privada, durante los últimos años su salud se fue deteriorando a tal grado que recibió desde quimioterapia hasta cirugías, pero a pesar de esto nunca se quejó y continúo trabajando por el bien social.

Fundación Polanco Brito

El ingeniero Estrella reveló que el patrimonio de monseñor, lo dejó todo bajo acto notarial a la fundación Polanco Brito, para uso exclusivo del programa de crédito educativo.

“El crédito educativo fue su gran labor social, de modo que hasta en la muerte continuaró su aporte a la universidad, dijo.