Muere Guaroa Liranzo, el alfil de Joaquín Balaguer en años de poder

Falleció a los 98 años el empresario Manuel Guaroa Liranzo, uno de los principales asesores y cercano colaborador del fallecido presidente Joaquín Balaguer, tanto en la conocida era de los 12 años como en tres periodos de diez años.



El fallecido político fue de los principales gestores del Pacto por la Democracia en el 1994 que puso fin a la crisis postelectoral de ese año. Sobre ese hecho comentó que se sentía satisfecho por lo que se evitó.

“No estoy satisfecho por lo que se hizo sino por lo que se evitó”, comentó en una entrevista que concedió a la periodista Noris Sánchez para la Revista Rumbo en enero del 1996. Al momento de su muerte era miembro del consejo de dirección de la Fundación Joaquín Balaguer.

Dos años más tarde fue parte del Pacto Patriótico del 1996 que permitió el ascenso al poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Leonel Fernández con el apoyo del entonces gobernante Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

En esa misma publicación fue cuestionado sobre su visión del país tras la salida del escenario de Joaquín Balaguer, sostuvo que la nación siempre seguirá adelante. “Los países siguen adelante siempre. Unas veces un poco más lento, unas veces un poco más accidentado, otras veces no… pero siguen adelante”, reflexionó en ese momento con 73 años.

Sobre el impacto de la figura del fallecido presidente Balaguer consideraba que sería mejor valorada cuando ya no estuviera en el escenario político. “La dimensión de Joaquín Balaguer en toda su magnitud podrá ser apreciada precisamente con su ausencia del poder, después que no esté, desafortunadamente. Cuando cesen las pasiones del día a día, se verá con claridad la grandeza del estadista que ha sido Joaquín Balaguer”, dijo.

La entrevista con Rumbo es de las pocas publicaciones que dio a los medios de comunicación en sus años de hombre fuerte del poder e influyente colaborador de Balaguer. Sostuvo que su amistad era con el ciudadano Balaguer, no necesariamente con el presidente de la República.

Guaroa Liranzo fue de las figuras clave en los proyectos de construcción de obras en todo el país que desarrolló Balaguer en sus gobiernos. Sobre eso dijo lo siguiente en la referida publicación: “La satisfacción es inmensa en virtud de que las obras no se pueden llevar para la casa, no se pueden ocultar ni sobredimensionar porque son pasibles en cualquier momento de que se les vea la calidad y se revise la cantidad, aunque haya pasado el tiempo, solo tomando en cuenta el desgaste que ocasionan los fenómenos meteorológicos y del tráfico”.

El sigiloso político también tenía un enfoque claro sobre aspectos de la vida como el destino y la lealtad. “La lealtad es la placenta de la que surgen todas las otras virtudes. El hombre que no es leal no puede ser buen hijo, no puede ser buen amigo y no puede ser buen ciudadano. La vehemencia que se ponga en esto a veces trae decepciones. Se debe observar que en el matrimonio el juramento que se hace es el de la lealtad”, comentó.

Guaroa Liranzo también se definía como destinista. “Soy destinista y creo firmemente que los acontecimientos se desenvuelven en la vida por un hilo del cual el hombre no puede escaparse, aunque si puede variarlo dependiendo de la dedicación a su trabajo. Creo en Dios y en el destino, ese destino sin el trabajo no puede ser bueno”, comentó el político que se caracterizó por tener bajo perfil en opinión pública.

Influyente, pero con pocos cargos públicos

Guaroa Liranzo fue un hombre de gran poder en los tiempos de Balaguer, sin embargo ocupó pocos cargos públicos. Fue cónsul en Miami, secretario de Estado sin cartera y asistente especial del presidente. Su velatorio privado será hoy a las 10:00 de la mañana en la Funeraria Blandino. Su deceso se produjo el pasado lunes luego que estuvo ingresado por varios días en un centro médico en la capital aquejado de varios quebrantos de salud.