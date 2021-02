NASA divulga el primer video y sonido del aterrizaje de Perseverance en Marte

Miami.- La agencia espacial estadounidense NASA divulgó este lunes el primer video del aterrizaje de Perseverance en Marte y también los primeros sonidos grabados por los micrófonos instalados en el vehículo espacial que descendió a toda velocidad el jueves pasado para posarse en el cráter Jezero del planeta rojo.

El video, señalaron los expertos de la NASA en una rueda de prensa, evidencia la "violenta" operación de descenso de Perseverance, que en siete minutos desde que pasó la fina atmósfera de Marte redujo la velocidad de 20.000 kilómetros por hora a cero.

