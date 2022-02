Nathy Peluso salta al mundo de los videojuegos con "Emergencia"

Nathy Peluso sigue mostrando su gran versatilidad como artista y su apuesta por el contenido visual con la canción y el videoclip de su nuevo tema, "Emergencia", que nace inspirado en "Horizon Forbidden West", una de las grandes apuestas del mundo de los videojuegos para esta temporada.

"Con Aloy (protagonista del mismo) comparto sobre todo esa energía de superación, esa valentía y la fortaleza que desprende al hacer todo lo que hace. El juego es un constante estado de emergencia porque el mundo se está cayendo a pedazos y Aloy tiene que ir a batallar y a guerrear para sacarlo adelante", ha dicho la artista sobre este proyecto en declaraciones recogidas por Sony Music.

Impulsado por PlayStation, la argentina residente en España aprovecha esta nueva composición que ha visto la luz hoy para convertirse en algunos de los avatares que podrían aparecer en "Horizon Forbidden West", desde superviviente posapocalíptica en pleno desierto a futurista guerrera asiática.

"Me dijeron que me calle y no me he callado / he perdido mis anillos por el batalleo / estoy cansada pero no he abandonado", canta en "Emergencia", un corte de electropop coproducido por Alizzz y Didi Gutman, quien ha sido además responsable de la composición junto a Marcos Terrones.

Peluso, con una presencia cada vez más regular e internacional en el mercado, participó recientemente en el sencillo de Christina Aguilera "Pa mis muchachas" junto a Becky G y Nicki Nicole y lanzó una versión del clásico de Camilo Sesto "Vivir así es morir de amor".

Todo ello llega además tras un 2021 de éxitos en el que recibió gran atención mediática por "Ateo", su tema junto a C. Tangana, incluido en la reedición de "El madrileño (La sobremesa)" que ha visto la luz este viernes, y conseguir el Latin Grammy al mejor álbum alternativo por su último disco, "Calambre" (2020).