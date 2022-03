El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó aquí un sorteo de 18 obras que incluyen aceras, contenes, imbornales y badenes por un monto que supera los 134 millones de pesos.

El evento realizado este jueves convocó la participación de 1,258 profesionales de la construcción organizados en Mipymes.

La actividad fue encabezada por Nelson Maloney, en representación del ministro Deligne Ascención y tuvo como escenario el edificio de la gobernación de San Pedro de Macorís.

Maloney dijo que a través del MOPC se abarca una gran parte del municipio cabecera de San Pedro de Macorís, en las que se incluyen obras de aceras y contenes, imbornales y badenes.

Expresó que Obras Públicas está comprometida con llevar una mejor calidad de vida a los residentes de este municipio. "Estos ganadores tendrán un compromiso como los tenemos nosotros en el MOPC y es garantizar a los habitantes de San Pedro de Macorís, unas obras de calidad, terminadas a tiempo, porque el dinero que está envuelto en este sorteo está garantizado".

Exhortó a todos los ganadores a que se comprometan, no sólo con Obras Públicas, sino con esta comunidad que está demandando una mejoría y un mejor progreso y un cambio.

Los sectores que serán intervenidos son: Villa Progreso, Villa Central, Punta de Garza, Punta de Garza B, Villa Esperanza, parte A y B, C, Villa Maranatha, parte B y C, sector 24 de Abril, calle José Francisco Peña Gómez, parte B, sector Colinas II, sector Villa Faro y Villa España.

Entre los ganadores de las obras sorteadas figuran: Carlos Alberto Montero Montero en el lote número uno por valor de 7 millones de pesos, Osvaldo Montero Quezada el lote número dos con un valor de más de 11 millones de pesos, Carmelina Campos Rojas fue la ganadora del lote tres con valor de 11 millones de pesos, el lote cuatro lo ganó el Grupo KP9 S.R.L con 10 millones de pesos.

Mientras que el quinto lote, el ganador fue José Doble de Jesús por un valor de más de 7 millones de pesos, el lote seis lo ganó Bolívar Alberto García por 6 millones de pesos, el lote 7 el ganador fue Constructora Morel Arias S.R.L por un valor de más de 5 millones de pesos, Jhonny Manuel Aponte Liriano, por más de 12 millones de pesos.

Mientras que Milquen Castro Díaz ganó el lote número 9 con valor de 12 millones de pesos, la empresa Cosmo Caribe S.R.L, ganó el lote 10 por un valor de más de 8 millones de pesos, Euclides Francisco Javier Ramírez ganó el lote 11 con valor de más de 10 millones de pesos, Emma Arelis del C. Holguín Khoury el lote 12 ganó por más de 19 millones de pesos y el lote 13 por Miguel David Araujo Méndez por un valor de más de 10 millones de pesos.

De su lado la gobernadora provincial, Aracelis Villanueva, agradeció al ministro del MOPC, por el sorteo de obras realizado en este municipio.

"Hacía mucho tiempo que en San Pedro no teníamos la oportunidad de que en su provincia tuvieran participación nuestra gente, los ingenieros, nuestros oferentes de la provincia y la región porque nunca se había hecho un concurso o sorteo de esta magnitud a través del MOPC".

Expresó sus felicitaciones al presidente Luis Abinader, por brindar esas oportunidades para que la gente pueda participar.

El director técnico de Obras Públicas, Elías Santana, dijo que la institución en la provincia de San Pedro de Macorís tiene una inversión que sobrepasa los mil millones de pesos.

"No es suficiente porque teníamos muchos años de abandono, muchos años que aquí en San Pedro de Macorís no se hacía nada por ningún lado ni por las autoridades locales ni las nacionales, entonces con esa inversión importante que está haciendo el gobierno dominicano en San Pedro no se completa todo lo que hace falta en este municipio, pero es un avance y seguiremos avanzando", expresó Santana.

Además de Maloney, en la actividad participaron la doctora Carina Cedano, directora de Compras y Contrataciones; Alejandro de la Cruz Ramírez, director general administrativo y financiero; Leticia Tobal, directora de Acceso a la Información, y Domingo Santana Castillo, director Jurídico. Mientras que actuaron como notarios los abogados Francisco Antonio Diaz Pujols y Federico Mejía Sarmiento.