Olvidan medidas anticovid a un día sin toque de queda

Desde ayer se dejó sin efecto la restricción de libertad de tránsito en el Distrito Nacional y provincia La Altagracia

No han pasado 48 horas desde que se levantó el toque de queda que restringía la circulación de personas en el Distrito Nacional y ya se observa a los capitaleños en pleno descuido de las medidas anticovid aún vigentes por disposición de las autoridades.

En una visita por varios puntos neurálgicos de desplazamiento se observó que la mayoría hace caso omiso a las medidas que se mantienen, pese al levantamiento de la limitación de tránsito.

Parece que tan pronto se dejó sin efecto la restricción a la libertad de tránsito en esa demarcación, algunos ciudadanos interpretan que el covid-19 ya no representa peligro y, por lo tanto, respetar la obligatoriedad de las demás disposiciones quedaría en el olvido.

El mantener el uso de la mascarilla en espacios públicos y privados, así como conservar el distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos, entre otras medidas preventivas del contagio del covid-19, todavía es un reto para los ciudadanos.

Lo antes expuesto se constató en un recorrido que realizó elCaribe por varias estaciones del Metro, comercios de la avenida Duarte con París, por mercados, así como por barrios del Distrito Nacional.

Por las afueras de las paradas del Metro se observaron vendedores de mascarillas, transeúntes y motoconchistas, sin utilizar tapabocas.

También, en las paradas de autobuses y de motores los choferes conversaban sin guardar la distancia y sin protección alguna en el rostro.

“Ya no uso mascarilla porque me cansé, honestamente. He cumplido con todo por la línea, tú sabes …para no contagiarme, pero ya es más de un año que uno lleva con el jueguito”, expresó José Rosario Pérez, un vendedor de empanadas del barrio Villas Agrícolas.

Rosario Pérez aseguró que no se ha infectado con el virus y que trata de mantener la distancia entre los compradores, quienes algunas veces se alejan cuando se percatan que no lleva puesto el mencionado artículo.

Sin mascarilla en plena Duarte con París

Una de las escenas recurrentes que se observa al visitar la arteria comercial de la avenida Duarte con París es el olvido ante la implementación de las medidas anticovid.

Por un lado, es común toparse con vendedores del popular “agáchate boutique”, quienes vociferan a todo pulmón y sin tapabocas, ofertas de ropas a menos de 20 pesos para atraer a su público, mientras que por otro lado, decenas de compradores llevan la mascarilla en la barbilla o en el codo para regatear los artículos que desean.

Ambiente insano en mercado de Villas Agrícolas

Cúmulos de basuras por doquier se pudieron apreciar ayer en la periferia del popular mercado de Villas Agrícolas, lo que refleja un ambiente insano ante la amenaza constante de virus y bacterias.

Pequeñas montañas de residuos de vegetales, frutas, carnes, así como basura en general abundan en las inmediaciones de este mercado.

A esto se suma el gran flujo de vendedores y trabajadores que se concentra en ese lugar, sin mantener distanciamiento y sin implementar algún tipo de protocolo o medida preventiva al contagio del virus.

Otras medidas vigentes

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el decreto 477-21, que establece el levantamiento del toque de queda en el Distrito Nacional y la provincia La Altagracia. Empero, dispone que el resto del territorio nacional se mantenga el toque de queda y las demás medidas dispuestas en los decretos 419-21 y 432-21.

Los establecimientos públicos y privados de uso público podrán recibir únicamente hasta el 75 por ciento de la capacidad total de sus instalaciones bajo los protocolos sanitarios.

También, los espacios al aire libre como parques y malecones, se utilizarán por las personas en cumplimiento de los parámetros sanitarios vigentes.

Sobre la venta y consumo del alcohol en lugares públicos y privados de uso público se prohíbe desde las 12:00 de la medianoche hasta las 5:00 de la mañana.

Vaticinan rebrote del covid en las próximas semanas

Tras el anuncio del levantamiento del toque de queda en el Distrito Nacional y la provincia La Altagracia, varias personalidades del mundo médico dominicano vaticinaron un eventual rebrote del virus tras la apertura.

En ese contexto, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, explicó que la restricción es una barrera que evita que se multipliquen los contagios.

Además, expuso la posibilidad de que en unas semanas esta medida resulte en un rebrote del virus en estas demarcaciones.

Reiteró que la población debe continuar con el proceso de vacunación y protegerse, al subrayar que ya no depende del Poder Ejecutivo salvaguardar las vidas, sino del individuo mismo.

Cabe destacar que el Distrito Nacional junto a Santiago y Santo Domingo corresponden a las demarcaciones con la mayor cantidad de transferencia del Sars-CoV-2 del país,

Se registra un acumulado hasta la fecha de 93,938 casos de personas infectadas, en el Distrito Nacional, seguido de la provincia de Santo Domingo con 75,567 y Santiago con 34,408 casos.

En cambio, las demarcaciones que tienen un registro bajo de casos son Elías Piña y Pedernales con 514 y 916 contagios, respectivamente.

En el país hay un total de 344,625 casos acumulados del virus.

Descuido de medidas en el transporte público

Ciudadanos sin mascarillas, aglomeraciones y exceso de pasajeros en medios de transporte público del Distrito Nacional, es el escenario que se vive. Las medidas que buscan evitar el contagio y la propagación del covid-19 se descuidan en el interior del Metro de Santo Domingo, así como en los carros y guaguas colectivas, ya sea en hora pico o no. Los conductores del “concho” ignoran la disposición de distanciamiento y operan a toda capacidad.