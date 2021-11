Omar presenta diseño Centro de Criminología para combatir delincuencia

El diputado Omar Fernández depositó este martes un proyecto de ley que crearía el Centro Nacional de Criminología (CNC). Con el propósito de analizar y crear políticas de prevención de crímenes y delitos, como medida permanente ante criminalidad en el país.

Fernández detalló que el Centro Nacional de Criminología sería un soporte permanente para hacer frente a la violencia permanentemente, estudiando las causas y consecuencias de la comisión de delitos. Con una visión preventiva con el propósito de lograr la paz social.

“Lograr una mejor seguridad ciudadana implica pasar de la represión a la prevención, para lo que es necesario entender cuáles son los factores que impactan la comisión de hechos delictivos. Y así diseñar políticas públicas para combatirlas”. Expresó el legislador de Fuerza del Pueblo.

El proyecto estipula que el CNC sirva entre otras cosas, para la investigación científica, analítica y estadística en materia de criminología para establecer las causas, frecuencia y formas de la criminalidad nacional.

Fernández estableció que la seguridad ciudadana es un compromiso sin banderías políticas, razón suficiente para que la población y sus representantes respalden este y otros proyectos que sirvan de base para la transformación social.

“Combatir la delincuencia, no se trata solo de macana o represión, más bien debemos apostar a la prevención. Es por esto que desarrollamos y proponemos el Centro Nacional de Criminología, porque lo que no se entiende. No se puede mejorar”, enfatizó el congresista de la circunscripción No.1 del Distrito Nacional.

Estableció la necesidad de que las políticas contra el delito sean permanentes y sistemáticas, y no que respondan a crisis mediáticas. Por lo que sugiere poner ahínco en conocer la raíz de los problemas.

Asimismo, el CNC asesorará a los organismos de seguridad del Estado y fortalecerá la toma de decisiones para reducir la violencia.

"La propuesta que se discutirá en el Congreso Nacional fija en el CNC la obligación de cooperar con instituciones públicas y privadas, organismos nacionales e internacionales. Para el apoyo recíproco en las partes académicas, científicas y estratégicas relacionados con la criminología".

"La institución tendrá un Consejo Consultivo con representantes de 12 instituciones de carácter judicial, social y de seguridad del Estado. Y un Consejo Directivo representado por un director General y directores de Áreas Científicas". Expresó Fernández.