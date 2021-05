Organizaciones afirman Haití tiene el mismo derecho de disfrutar aguas del río Masacre

Organizaciones políticas y sociales prohaitianas defendieron este martes el derecho de Haití de desviar el río Masacre hacia su territorio tras asegurar que el vecino país tiene el mismo derecho que la República Dominicana de disfrutar de las aguas de ese afluente.

A juicio de los representantes de esas entidades con el tema se pretende confrontar a ambas naciones para desviar la atención de la crisis política y social que se vive en Haití.

Le recomendamos leer: Abel Martínez califica de provocación desvío del río Masacre; dice postura de Abinader es débil

"Es una barbaridad en lugar de contribuir a que se produzca más agua a luchar contra la deforestacion que hoy se quiera enfrentar el problema confrontando al pueblo dominicano y al pueblohaitiano, la unión hace la fuerza, patria es igual que soberanía y libertad, no podemos enfrentar al pueblo dominicano y haitiano esa es una barbaridad de un gobierno ilegítimo como el de Moise que trata de hacer esa operacion en dajabon para contribuir y deviar la atención que tiene el pueblo haitiano cuesntionandole su legitimidad, nos oponemos a eso, tenemos que contribuir a que se produzca más agua, el rio masacre, aunque nace por Loma de Cabrera es una rio que entra y sale a la frontera, no es un río divisorio porque la mayor parte de su cause lo hace dentro del territorio dominicano,esa es una parte, no se puede permitir que las aguas de rio masacre se desperdicien en el mar en Manzanillo", manifestó Fernando Corona.

Los integrantes de esas entidades se apostaron frente a la plaza Benito Juárez, situada en la parte frontal del Palacio Nacional, donde además, rechazaron la intención del gobierno dominicano de construir una verja perimetral en la frontera por entender que constituye una afrenta que separa a los pueblos.