Padre Leslie Rosado: “Era más que la mitad de mi vida”

Santo Domingo - José Rosado, padre de la joven arquitecta Leslie Rosado, quien murió a manos de un cabo de la Policía, expresó este martes que su hija era más que la mitad de su vida.

Estas palabras fueron ofrecidas durante las honras fúnebres en el cementerio Jardín Memorial.

Entre lágrimas y acompañado de sus tres hijas, José indicó que no hay palabras para despedir una hija y que para él Leslie no era cualquiera porque era amorosa.

“No hay palabras para despedir a una hija, Leslie no era cualquiera, era una hija amorosa”.

Aseguró que su hija no debió de estar en ese ataúd y que no debió de irse.

“No sé si hice poco por ella, no sé qué paso, pero no debió de estar ahí, ella todo me lo contaba”.

Agradeció a los pastores Marcos Yaroide y Laura Cárdenas por el amor y entrega a su hija.