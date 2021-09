Padres abarrotan tiendas en busca de escolares ante el regreso a clases

Cientos de padres llenaron este domingo las arterias comerciales del Gran Santo Domingo en busca de cuadernos, mochilas, libros, uniformes y demás útiles escolares para el inicio del año escolar.

Sin embargo, las quejas no se hicieron esperar por los altos precios de los materiales de estudio a utilizar por los estudiantes en el retorno a las aulas.

“Están caros”, así se expresó la señora Juana Encarnación quien es madre de tres niños, no obstante, pese a su descontento señaló que su responsabilidad es comprarlos porque la educación está ante todo.

“Estábamos confiados de que ellos no regresaban a las aulas pero ahora se la han puesto dura a uno, pero nada hay que mandarlos”, indicó.

Los hijos de María Capellán no corrieron con la misma suerte, su madre contó a este medio que no podrá enviar a sus vástagos a la escuela porque aún no completa la lista de escolares. Lamentó que el Gobierno no socorrió a familias pobres como lo hacían en años anteriores.

Juana Peña es otra de las madres que no va a enviar a sus hijos este lunes a tomar docencia porque no tienen mochilas, zapatos ni cuadernos para regresar a clases.

De su lado, Gloria Báez quien en las primeras horas de la mañana había invertido más de 3 mil pesos en escolares para dos infantes, llevará a sus pequeños al centro escolar al que no asisten desde hace un año.

Al igual que otros, dijo que los precios estaban muy elevados por el alto costo de la vida.

No temen a variante

Desde el mes de julio en República Dominicana está circulando la variante Delta del coronavirus.

Así lo dio a conocer el pasado jueves el Ministerio de Salud Pública (MSP), al informar que linaje del virus fue detectado en cinco personas, dos extranjeros y tres dominicanos, en un estudio de secuenciación de 42 muestras de covid-19 enviadas al Laboratorio FioCruz en Brasil entre el 21 de julio y el 14 de agosto.

Según especialistas, el linaje de preocupación puede ser responsable de la intensificación de las infecciones de covid-19 porque es mucho más contagiosa y tiene mayor propagación que las anteriores.

Empero, para padres como Leto de la Cruz, la presencia de la variante Delta no es justificación para no enviar a su hija a clases.

El señor invitó a la ciudadanía a seguir usando las mascarillas y mantener el lavado de manos para evitar el contagio de la enfermedad.

Asimismo, Danerys Heredia quien tiene cuatro nietos en edad escolar, aseguró no tener miedo porque estos estarán seguros en la escuela.

Del mismo modo, Yohana Morales declaró que acudirá mañana con su hijo a clases cumpliendo con todas las normas sanitarias para prevenir resultar positivos al virus.

“El miedo existe, pero hay que echar pa lante porque no nos podemos quedar estancados”, expuso la madre.