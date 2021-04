Peña Guaba recomienda recuperar bienes y no apresar a implicados en casos de corrupción

Santo Domingo.- Como cada semana, el presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba, publicó sus Reflexiones del Cambio, esta vez titulada “Tras los pasos de Danilo”.

En este artículo, plantea varias cosas al Gobierno dominicano para que los apresamientos que está realizando la Procuraduría General de la República no dejen secuelas negativas en la sociedad dominicana.

Peña Guaba, recomendó al Estado que recupere el dinero que fue sustraído y que no apresen a nadie porque “ahora las prisiones lo único que han hecho es legitimarle sus fortunas mal habidas” a aquellos que son detenidos.

​Sostuvo que una vez que una persona paga sus delitos con cárcel y con escarnio público ya no le debe al Estado ni a la justicia.

“Más y mejor se haría con la recuperación de los recursos, que mucha falta le hacen al país, sobre todo en estos momentos”, indicó José Francisco Peña Guaba.

Precisó que con un circo mediático las autoridades no resolverán nada.

Aquí algunos fragmentos íntegros del articulo:

Ante la delicada situación actual, me tomo el atrevimiento de recomendarles a todos los actores sociales y políticos lo siguiente:

1- ​Que se recuerden que estamos en medio de una pandemia, cuyos efectos serán devastadores para la región y que tienen que tener cuidado en no crear una crisis política, que se lleve lo que nos quede de democracia, porque, aunque la valoración presidencial es altísima, las horas bajas le llegarían a funcionarios del gobierno como consecuencia de las secuelas socioeconómicas del Covid 19.

2- ​Que las redes sociales son altamente emocionales y que hoy van tras los danilistas, pero mañana puede que vayan tras los funcionarios perremeistas. Es importante que reconozcan cómo actúa el dominicano, cuál es su idiosincrasia. Nosotros somos críticos del incumbente, de quien ostente el cargo, no de la persona en sí; por eso ustedes ven funcionarios del pasado y generalotes que hicieron grandes fortunas y hasta con deudas de sangre, mascaminan de lo más campantes. El dominicano es de “memoria corta”, no lo duden, en poco tiempo irácontra los actuales funcionarios, no importa que sean nimiedades lo que busquen, porque al morbo lo que le interesa es el escándalo.

3- ​Que los amigos de la Fuerza del Pueblo no se deben contentar con eso, porque puede ser que también les toque lo suyo, por la crítica que les hiciera Doña Milagros Ortiz Bosch, entendiendo que ellos “también tienen sus pecados”.

4- ​Este es un pueblo noble, inmensamente bueno y no le gustan los abusos ni las persecuciones selectivas. Nada más hay que ver lo qué pasó con los presos del caso Odebrecht, que al poco tiempo la misma sociedad digital pidió que los soltaran por las débiles pruebas presentadas.

5- ​Creo que es más efectivo para el Estado resarcirse los bienes que han sido sustraídos que meter preso a nadie, porque hasta ahora las prisiones lo único que han hecho es legitimarle sus fortunas mal habidas, porque si usted pagó con cárcel y con escarnio públicoentonces ya no le debe al Estado ni a la justicia. Más y mejor se haría con la recuperación de los recursos, que mucha falta le hacen al país, sobre todo en estos momentos. Un circo mediático no resolverá nada, ya lo verán.