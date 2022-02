Piden captura de hombre que chocó menores en SPM

Decenas de personas manifestaron este lunes frente al cuartel general del Comando Sureste de la Policía en San Pedro de Macorís exigiendo el apresamiento del conductor de la yipeta que mató a dos niños en San Pedro de Macoris.

Con pancartas y consignas de reclamos, familiares y vecinos de las víctimas esperan respuestas de la Policía Nacional tras localizar la jeepeta estableció que la misma es propiedad de. Mary Isabel Rosario Eusebio.

Los manifestantes advirtieron que no se moverán del frente del cuartel central de la policía en San Pedro de Macorís, hasta que no se dé información de las investigaciones realizadas hasta el momento.

Sin embargo, la mujer ha revelado a la policía que vendió el vehículo a otra persona y que no había hecho el descargo del mismo en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Un vídeo en manos de los investigadores muestran que al momento del accidente se ve que un hombre sale del asiento del pasajero para ocupar el del chófer, más sin embargo, no se observa quien se desmonta del lado del chófer.

El vehículo es una Toyota Runer Límited, color negro, año del 2014.

El vehículo fue encontrado abandonado en el distrito municipal Los Hatillos de Hato Mayor, pero ahora la uniformada busca apresar a la propietaria, para establecer si ella era la que conducía el vehículo al momento de ocurrir el accidente que cobró la vida a los niños Yeremy José Nobel, de 7 años y Carlos José Nova, de 5 años.

En el accidente también resultó herido el menor Yeferson José Nobel, de seis años y su padre Gerald Nobel, quien era el entrenador de pelota de las víctimas.

Se recuerda que el hecho ocurrió en la calle Eduardo Mañon de Santa Fe, cuando la jeepeta, de quien no se dijo quien la conducía, atropelló a los niños que caminaban sobre la acera.

Se ha dicho en todo momento que el vehículo era conducido por una mujer, que al momento del trágico accidente, recibía práctica de conducir, por un hombre no identificado.