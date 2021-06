PLD advierte no permitirá que destruyan la organización

La Vega.-El Partido de la Liberación Dominicana conmemoró el 112 natalicio del profesor Juan Bosch donde dirigentes del comité político abogaron por asumir una oposición radical contra el gobierno ante lo que consideran sometimientos judiciales.

Para Alejandrina Germán integrante del comité político considera que el ministerio público y el gobierno deben reflexionar, debido a que cuando se lanzan avalanchas de acusaciones, luego no hay cómo recogerlas.

“Si siguen así tendremos que hacer algo, no podemos permitir que destruyan nuestro partido”, advirtió Germán.

Entiende que la lucha contra la corrupción debe estar sustentada en pruebas y no en acusaciones que dañan la moral.

“No queremos hacerle una oposición fuerte, agresiva a este gobierno, pero no pueden seguir con esta tensión. Ellos tienen que estar seguros de instrumentar una acusación contra un compañero”, apuntó la ex ministra de educación.

En tanto que el ex senador por la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán dijo que la organización morada está inmersa en la reestructuración interna. Canaán se solidarizó con los ex funcionarios arrestados.

Los actos consistieron en la celebración de una misa en la catedral La Concepción y las ofrendas florales en el mausoleo donde reposan los restos de Juan Bosch en el cementerio Ornamental del municipio cabecera de la Vega hablaron Bolívar Marte presidente del comité municipal del PLD y Eduardo Hidalgo, de la corriente magisterial Eugenio maría de Hostos de la organización morada quienes destacaron el legado dejado por el ex mandatario.

El sacerdote Francisco Rodríguez durante la homilía llamó a los líderes de la organización política morada, a volver a las raíces que dieron origen al PLD. Pidió que vivan con coherencia como lo hizo Juan Bosch, fundador de esa organización morada.

De los integrantes del comité político del PLD estuvieron en las actividades conmemorativas del natalicio de Juan Bosch, figuró el alcalde de Santiago de los Caballeros, Abel Martínez; el ex senador Julio César Valentín, Radhamés Camacho, Ramón Ventura Camejo, Johnny Pujols.

También estuvieron el ex ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal; Julio Cesar Correa, ex director de Edenorte; Ángel Estévez, ex ministro de Agricultura y el alcalde de Tamboril, Anyolino Germosén.