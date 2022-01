Propósitos de desarrollo personal que puedes poner en marcha en 2022

Entre los objetivos que te puedes marcar para el año que estrenamos, hay algunos de ellos que son más sencillos de lo que te imaginas, que resultan medibles, alcanzables y realizables, y que contribuirán a mejorar tu calidad y hábitos de vida si te propones alcanzarlos.

Si quieres saber a qué nos referimos, no te pierdas estos cinco propósitos de desarrollo personal que puedes poner en marcha en el 2022 para sacar el máximo partido a tu tiempo y mejorar las relaciones con tus seres queridos, además de incrementar la productividad y el bienestar en tu puesto de trabajo. ¡Manos a la obra!

Si de aprovechar el tiempo hablamos, debemos aprender a gestionarlo de la forma adecuada y el inicio del nuevo año es un momento perfecto para comenzar a hacerlo y dejar atrás malos hábitos.

Lo primero que debes tener en cuenta para mejorar la gestión de tiempo es empezar a controlar a los ladrones de tiempo, esos que te cortan la conexión con lo que estás haciendo y te hacen perder minutos valiosos en el trabajo, como llamadas de comerciales, publicidad o reuniones improductivas que pueden solventarse por medio de un correo electrónico. Recuerda controlar también aquellos que interfieren en tu vida personal, como las notificaciones en el móvil causadas por las redes sociales o la desorganización de tu hogar.

Tal vez los ladrones de tiempo externos no resulten tan fáciles de tener bajo control, pues no siempre dependen de nosotros, pero los ladrones de tiempo internos sí está en nuestra mano mantenerlos bien atados para que no supongan un incordio. No dejes de trabajar en ello. Verás como al aprovechar mejor el tiempo, disminuyes el estrés y las preocupaciones.

Hay personas a los que las agendas les parecen una pérdida de tiempo, porque les da pereza apuntar las cosas o porque, aun cuando las comienzan a utilizar en el mes de enero, cuando llega febrero o marzo se cansan y las dejan de lado. Seguro que conoces a más de uno que tira las agendas a medio usar.

La verdad es que resultan aliadas imprescindibles para que no se nos olvide nada. Nos permiten relajarnos por no sentir la presión de tener que recordar todo en todo momento (si necesitas algún dato o recordatorio, consultas tu agenda y ya está), y resultan ideales para gestionar nuestro tiempo.

No importa si eliges la tradicional agenda en papel o prefieres una digital como una aplicación en el teléfono móvil o en el ordenador, acostúmbrate a utilizarla todos los días. Anota en ella aquello que necesitas recordar, como encargos, tareas y plazos laborales; cumpleaños y santos de familia y amigos; compras pendientes; citas médicas; revisiones del hogar, etc. Dedica la primera hora del día para revisarla y podrás organizar la jornada de manera más efectiva sin que quede nada importante pendiente.

Aprende a priorizar

Priorizar aquellos asuntos urgentes, seguidas de las importantes, también te ayudará a controlar mejor tu tiempo, ser más productivo y aprovechar tus horas libres al máximo. Ocúpate primero de lo que urge y deja para luego lo que puede esperar.

Esto deberás aplicarlo tanto por lo que respecta al trabajo como a la familia y al cuidado de la salud. Una visita al médico o descansar de una larga jornada de trabajo tiene prioridad a hacerle un favor superficial a un amigo, y este tendrá que comprenderlo si te quiere bien.

Aprende a decir no

En relación con lo anterior, el nuevo año es buen momento para que aprendas a decir no sin sentirte culpable, siendo consciente de que algunas cosas tienen mayor urgencia y necesidad que otras. Todos tenemos nuestras responsabilidades, así que no asumas aquellas que no te competen y permitas que te roban un tiempo irrecuperable. Este es un factor indispensable si quieres que evolucione tu desarrolle personal.

Elimina los malos hábitos

Puede que esto te cueste un poco más, al fin y al cabo, los hábitos adquiridos se agarran a nuestra conducta y es necesaria fuerza de voluntad y compromiso para venderlos. Pero el comienzo del año es perfecto para ponerte como objetivo eliminar esas conductas nada saludables que afectan a tu calidad de vida e interfieren en tu desarrollo personal.

Nos referimos a adicciones tales como fumar y al consumo excesivo de alcohol, pero también a malas costumbres como un excesivo sedentarismo o no seguir unos hábitos saludables de sueño.

Ten en cuenta que si eliminas esas conductas perniciosas, haces algo de ejercicio y duermes mejor, tu desarrollo personal se verá incentivado por una mente más despejada, que te permitirá pensar con mayor claridad y ser más productivo con tu tiempo, y una condición física que contribuirá a que disfrutes del tiempo libre y disminuyan tus niveles de estrés.