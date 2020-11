Puntacana Resort & Club recibe certificación por excelente higiene y seguridad en dos de sus propiedades

Punta Cana- Los hoteles Tortuga Bay & The Westin del Puntacana Resort & Club recibieron la certificación que entrega la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial (DGHSI) del Ministerio de Trabajo (MITRA) a las empresas del sector turismo que cumplen con las recomendaciones establecidas para la prevención de la propagación de la pandemia COVID-19.

Los hoteles fueron inspeccionados por el ministerio para comprobar que se cumple a cabalidad con todos los protocolos y recomendaciones establecidas para prevenir la propagación del virus, tanto en colaboradores como huéspedes.

Puntacana Resort & Club ha trabajado desde los inicios de la pandemia en seguimiento y estricto cumplimiento de las medidas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), World Travel & Tourism Council (WTTC), la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Además de cumplir con los estándares exigidos por las cadenas Marriott International, Leading Hotels of The World y Six Senses Spa, en combinación con los procedimientos y protocolos del Grupo Puntacana.

Es importante resaltar que Puntacana Resort & Club está acreditado internacionalmente por la certificación Safety que otorga Saniconsult, quienes verifican la higiene y la seguridad en sus bares y cocinas, habitaciones, y el control de calidad del agua en piscinas y jacuzzis. También cuentan con el protocolo “Commitment to Clean” de Marriott International. Ambas propiedades han recibido importantes certificaciones y reconocimientos por sus altos estándares de calidad, higiene y seguridad. The Westin Puntacana Resort & Club ha sido certificada ISO 9001, reafirmando que este hotel cuenta con los más altos estándares de calidad.

Acerca de Puntacana Resort & Club

Con tres millas de magníficas playas de arena blanca y 45 hoyos de golf de campeonato, Puntacana Resort & Club es el hogar de unas de las mejores experiencias de playa y golf del Caribe y es de fácil acceso a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. El complejo cuenta con una sobria elegancia, privacidad y un servicio personalizado sin igual, por lo que es uno de los destinos favoritos entre los líderes internacionales y personalidades de renombre.

The Westin Puntacana Resort & Club está ubicado a pocos minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana en el área de la pintoresca zona de Playa Blanca. El hotel posee 200 habitaciones con 16 suites que ofrecen un ambiente ideal para su estadía. Justo al centro y con vista al mar, una amplia piscina exterior.

Tortuga Bay está conformado por 13 villas privadas frente al mar, originalmente diseñadas por el mundialmente reconocido Oscar de la Renta, y renovadas por el destacado diseñador americano Markham Roberts, logrando mantener la estética elegante que fue concebida desde sus inicios, ofreciendo al huésped una experiencia gratificante.

Los huéspedes de Tortuga Bay Puntacana Resort & Club también tienen acceso exclusivo a las áreas de servicios VIP y son recibidos a su llegada en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana por un personal del aeropuerto, desde donde son rápidamente escoltados por los servicios de migración y aduanas.