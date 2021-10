Rechazo total a la reducción de pena por violación a pareja

La propuesta de modificación de la pena en los casos de relaciones sexuales no consensuadas o violación entre una pareja, ha generado el rechazo de diversos sectores que luchan por la eliminación de la violencia contra la mujer.



La Fundación Vida sin violencia, la exvicepresidenta la de República, Margarita Cedeño; el exfiscal del Distrito Nacional y dirigente político, Guillermo Moreno; las psicólogas Hayde Domínguez y Ana Simó, así como abogados penalistas, manifestaron su rechazo a la modificación que reduce la pena contemplada en la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, que actualmente contempla entre 10 a 15 años de reclusión mayor, para que ahora solo sea de seis meses a un año de prisión.

“A 24 años de haberse aprobado la ley 24-97 que tipifica la violencia de género, es totalmente inaceptable la intención de algunos legisladores de reducir la pena a un acto de violación por parte de una pareja agresora, que deja secuelas de por vida y vulnera los derechos que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, afirmó Yadira Fondeur, presidenta de Vida sin Violencia.

Penas severas

Fondeur explicó que una actividad sexual sin consentimiento es una violación grave y los autores merecen ser sancionados con penas severas que envíen un mensaje de disuasión, ya que son frecuentes este tipo de casos debido a que las parejas siguen viviendo en una misma residencia a pesar de divorciarse o separarse de hecho.

“Que exista una relación formal no es atenuante ante un hecho que, evidentemente, constituye una violación a los derechos y la dignidad de la mujer. ¡La comisión bicameral debe revisar esa decisión!”, posteó Margarita Cedeño en su cuenta de Twitter.

“Después de estas declaraciones, las mujeres de La Vega, y los hombres conscientes y responsables, deben exigirle la renuncia al senador Rogelio Genao. ¡¡¡Qué vergüenza!!!”, escribió el exfiscal del Distrito.

Simó dijo esperar que el Senado invite psicólogos especialistas en temas de violencia para que sean “psicoeducados con el tema de la violación”. En tanto que Domínguez, criticó que los legisladores asuman que el miembro masculino de un extraño y el de la pareja hagan “trabajos diferentes al violar”.

La abogada Laura Acosta, sugirió a los legisladores acudir a los tribunales y pasarse un mes presenciando juicios por violación y abuso sexual a ver si así pueden entender la dimensión del tema.

Genao pide disculpas por lo que dijo

“No puedes sancionar como si fuera una violación a un tercero a una gente que usted tiene una relación formal, garantizada con consecuencias civiles”, manifestó Genao durante una entrevista televisiva. “El no consentimiento tiene un castigo de un año. Tu no me puedes cantar diez años. No es violación porque es sin violencia”, insistió el legislador. Ante el rechazo generado por esas declaraciones el legislador se disculpó.