Regresa a escena la obra de teatro "Donde mueren las palabras"

Tras un fin de semana a casa llena en el mes de septiembre, vuelve a escena viernes, sábado y domingo de esta semana la obra de teatro "Donde mueren las palabras", bajo la producción de Joyce Roy.

Codirigida por el propio Joyce (quien también es uno de sus protagonistas) y Solanyi Gómez, esta producción que se presentará en Casa de Teatro cuenta además con las actuaciones de Noel Ventura, Jaime Contreras y Vladimir Rodríguez.





El éxito del montaje radica en la forma ligera en que aborda temas serios y densos, esa delicada mezcla de drama y comedia que no todos logran dominar. "Es una obra que no podía quedar en un solo fin de semana. Mucha gente debe verla y recibir el mensaje que su dramaturgo, Ángel Caballero, impregna en el texto. Trata temas que hay que traer a la mesa de discusión como la salud mental, la empatía, el respeto y la amistad Esperamos no sólo reponer aquí en el Distrito Nacional, sino llevarla a otras provincias", dijo Roy.

“Donde mueren las palabras” cuenta la historia de cuatro amigos de la infancia que deciden abandonar su ciudad natal para trasladarse juntos a Madrid en busca de sus sueños. Pero pronto, las mentiras, los secretos, las envidias y los celos pondrán a prueba esa amistad que parecía indestructible. Y descubrirán que la vida no es tan maravillosa como nos la venden. Ni, quizá, tan larga.