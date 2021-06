Revelan que los príncipes William y Harry tuvieron una feroz pelea por Meghan Markle

En su nuevo libro, “Battle of Brothers:The Inside Story of a Family in Tumult”, el escritor Robert Lacey revela que los príncipes William y Harry tuvieron una feroz pelea por Meghan Markle.

Los hijos de Carlos de Inglaterra y Lady Di solían tener un estrecho vínculo hasta que la actriz californiana Meghan Markle apareció a sus vidas, según Lacey.

El veterano escritor y biógrafo real señala que William, de 39 años, y Harry, de 36, comenzaron a tener una relación complicada cuando el duque de Cambridge expresó dudas sobre la relación de su hermano menor con su entonces novia Meghan Markle.

Lacey escribe que aunque el vínculo entre los príncipes se había aliviado en el momento de la boda de Harry y Meghan en mayo de 2018, empeoró nuevamente ese cuando cuando William se enteró que la esposa de su hermano estaba siendo acusada de intimidar a su personal del Palacio de Kensington.

Cuando William fue informado sobre las denuncias contra Markle, enfrentó a Harry cara a cara. “El príncipe estaba horrorizado por lo que le acababan de contar sobre el supuesto comportamiento de Meghan, y quería escuchar lo que Harry tenía que decir”, señala Lacey.

“Cuando Harry estalló en furiosa defensa de su esposa, el hermano mayor no aplacó las aguas e insistió en el tema”, se lee en un extracto. “Harry apagó su teléfono enojado, así que William fue a hablar con él personalmente. El enfrentamiento fue feroz”.

Finalmente, en el 2019, continúa el escritor en otro pasaje del libro, “William deseaba separarse de Meghan en el día a día, y eso significaba separarse también de su hermano”, lo cual derivó en que William echará a los duques de Sussex del Palacio de Kensington.

“William quería eliminar la ‘agenda subversiva’ de Meghan de las operaciones de la monarquía británica, la cual nunca pareció entender ni respetar.

No quería que ni a ella ni Harry estuvieran más a su alrededor”, escribe Lacey en un extracto del libro adelantado por The Times.

Harry y Megan se mudan

Los duques de Sussex abrieron su propia oficina y se mudaron a Windsor. Luego llegaría el llamado “Megxit”, con la partida de Harry y Meghan a los Estados Unidos, alejándose así de la representación institucional de la familia real británica, a principios de 2020.

Lacey también afirma que Kate Middleton había sido “distante con Meghan desde el principio” y que las acusaciones que estaba escuchando del personal respaldaban su reservas iniciales sobre la esposa de Harry. Lacey cita a un miembro del personal del Palacio de Kensington diciendo que “la gente se sintió atropellada” por Meghan y “no sabía cómo manejarla”.

Todo este torbellino se desata justo cuando los hermanos se preparan para reencontrarse el 1 de julio en los jardines de Kensington Palace con el fin de develar una estatua que conmemora la vida de su difunta madre, la princesa Diana de Gales.

Se confirmó que Meghan, de 39 años, no acompañará a su esposo a Londres.

FUENTE: INFOBAE