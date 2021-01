Rondón dice estar convencido expediente Odebrecht se hizo en el Palacio Nacional

Santo Domingo.- El empresario Ángel Rondón Rijo principal inculpado en el caso Odebrecht dijo está convencido que ese expediente se hizo en el Palacio Nacional, y que no solo fue obra del entonces procurador general de la República Jean Alain Rodríguez.

Rondón Rijo asegura que el poder político de ese momento era que terminaba a quien incluir o sacar de dicho expediente, conforme a si favorecía o no a esa administración.

Agregó que personalmente no cree que el expresidente Danilo Medina haya participado en la elaboración de la pieza acusatoria, aunque hay encartados que aseguran que ahí no se movía nada sin la anuencia del exmandatario.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el principal acusado de recibir los supuestos sobornos de 92 millones de dólares, admitido por la constructora brasileña, insiste en que tiene la certeza de que el poder político influyó para que el expediente se hiciera como se hizo.

Recordó que en el Palacio Nacional existía una oficina de estrategia donde se determinaba que le convenía o no en términos políticos a Medina Sánchez.

“Pero uno de los encartados me dijo, Ángel tu si eres ingenuo, ese expediente no lo hizo el procurador, ese expediente se hizo en el Palacio, y ahí era que se determinaba a quien meter y a quien sacar, a quien interrogar y a quien no, y yo en el día de hoy le he dicho a esa persona que tenía razón”, explicó Ángel Rondón.

Expresó que probablemente Medina no estuviera de acuerdo con algunas de esas cosas, pero sus colaboradores lo convencían de que eso era lo que más le convenía en términos políticos.

“A usted le conviene iniciar este expediente, sacrificar gente de su entorno, inclusive, porque no puede ser todo de un mismo lado, pero hay que meter gente, y estoy casi seguro de que eso pasó”, argumentó el empresario.

Sobre la exclusión de Punta Catalina, Rondón Rijo dice que se imagina que lo sacaron porque era un proyecto del presidente Danilo Medina.

“Pero la estrategia estuvo equivocada ahí, ellos debieron incluir a Punta Catalina e interrogar a los que tuvieron participación, y hubiese sido más transparente la exclusión de esa obra.

Dijo que como la ciudadanía no es tonta se dio cuenta de que ahí “había una jugada”, porque ordenaron excluir del expediente el proyecto más grande que ejecutó Odebrecht en el país.

“Porque ese es el mensaje que le queda a la gente en la mente, mandaron a sacar a Punta Catalina, entonces yo creo que la estrategia ahí no estuvo correcta.

Rondón Recordó que en el expediente que depositó la Procuraduría General de la República para la medida de coerción, estaba incluida Punta Catalina, pero luego entendieron que “metieron la pata” y decidieron sacar dicha obra.