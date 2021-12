Se destaca en Nueva York “Show Man” dominicano

NUEVA YORK.- Las actuaciones artísticas del “Show Man” dominicano en esta ciudad, Lenny Miguel, se vienen destacando entre sus connacionales que celebran diferentes actividades sociales, no solo en la Gran Manzana, también en Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, entre otros lugares habitado por quisqueyanos en Estados Unidos.

Su mayor actividad en la urbe, durante sus 25 años de estadía, ha sido la música porque nació para ser músico; recordando que tocaba con el prestigioso “Grupo Tambó” y durante una gira por NYC en el 1995, al terminar decidió quedarse, afirma durante una entrevista con este reportero.

Lenny, grabó varios temas que se convirtieron en clásicos, entre ellos “Faltaste a la cita” con Nando Galán y formó parte de la orquesta de Charlie Rodríguez (El León).

Asimismo, con “Lenny y su orquesta” también grabó “Si me deja no Vale, la maleta en la cama preparando su viaje”, no llegando a sonar en su voz por un incumplimiento económico de su representante.

Precisa que, en las fiestas, bodas, graduaciones, cumpleaños, pasadías, que ameniza interpreta diferentes géneros musicales (merengue, salsa, bachata, baladas, y el “Show Bohemio” con su guitarra.

Para contrataciones es localizable en el 646-739-3094.