Senado citará a pleno de la Cámara de Cuentas para que expliquen supuestas irregularidades

La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República acogió este lunes la resolución de invitación al Pleno de la Cámara de Cuentas para que expliquen por qué no realizaron auditorías en instituciones del Estado durante el gobierno encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

La Comisión decidió hacer la invitación luego de estudiar la propuesta presentada por el bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM), para someter ante el Congreso Nacional una interpelación del presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez.

“Uno de los puntos sobre los cuales tomamos decisión fue sobre la invitación a los Miembros de la Cámara de Cuentas por qué no fueron tomadas las medidas necesarias en término de auditorías con muchos casos que eran su obligación hacerla”, expresó el senador Antonio Taveras, quien preside la Comisión.

Taveras, representante de la provincia Santo Domingo ante el Senado, dijo que se decidió hacer una invitación y no el pedido de interpelación, debido a que a los miembros de ese organismo no se les interpela, sino más bien que se le invita y posteriormente se le puede hacer un juicio político.

“Este senador, Antonio Taveras, está seriamente luchando por construir un país decente y un país decente es un país sin impunidad, un país decente es un país donde todo es funcional. Quien sea que cometa un acto de corrupción, pues que vaya a la justicia y se juzgue como tienen que juzgársele”, indicó el senador.

Además de esta invitación ante el Senado de la República para explicar supuestas irregularidades, los miembros de la Cámara de Cuentas se enfrentan a otra investigación por parte del Ministerio Público, quien ya interrogó al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, y al secretario, Carlos Noés Tejada Díaz.

En ese mismo orden, invitó a los funcionarios que componen el Gabinete presidencial del presidente Luis Abinader, a que cumplan con la resolución del Senado, que obliga rendir un informe de todo lo que encontraron al asumir los cargos en las instituciones del Estado.

“Le hago un llamado a que cumplan con esa resolución, porque si no cumplen el Senado lo va a llamar y lo va a interpelar. Si no dan una respuesta satisfactoria de por qué no lo han hecho, entonces podrían ser destituidos de sus cargos”, señalo Taveras.

“Esta iniciativa será presentada ante el pleno de la Cámara Alta en la próxima sesión”, dijo el senador Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Comisión.