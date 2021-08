Senado rinde homenaje a Milagros Ortiz Bosch

El Senado de la República Dominicana rindió homenaje ayer a la vida y trayectoria política de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch.



La Cámara Alta subrayó los aportes realizados por Ortiz Bosch en la política contemporánea del país, así como por su honestidad y transparencia.

La distinción se hizo en presencia del presidente de la República Luis Abinader, el presidente del Senado de la República Eduardo Estrella, así como del presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco, entre otras personalidades del mundo de la política dominicana.

Eduardo Estrella destacó los principios éticos y morales de Bosch, al tiempo que precisó que reconocer su labor es enseñar a las presentes y futuras generaciones a que la honestidad es un valor importante en la vida del ser humano.

De su lado, Ortiz Bosch, agradeció el reconocimiento y aprovechó el escenario para resaltar el talento humano con el que cuenta el país, especialmente en el ámbito deportivo.

“Yo vengo de una familia en la que los principios eran fundamentales. Se las arreglaron para traerme aquí justo el día de mi cumpleaños; honrada de recibir este reconocimiento, honrada de todos pero agradecida de todo el que me permitió llegar aquí. No lo recibo sola, lo recibo a nombre de todos los dominicanos que han creído que ser ciudadanos es la mejor categoría que hemos podido tener”, sostuvo Milagros durante el acto que se celebró en el Salón de la Asamblea Nacional de la Cámara Alta.

Alexis Victoria Yeb, senador por la provincia María Trinidad Sánchez, fue quien propuso el reconocimiento que luego fue adoptado a través de una resolución aprobada el pasado mes de marzo.

El galardón a Milagros Ortiz Bosch coincidió con el día de su cumpleaños.

La doctora Ortiz Bosch fue la primera mujer electa como vicepresidenta de la Republica. Desempeñó en 41 oportunidades la jefatura del Gobierno y además, al ocupar ese cargo ejerció como secretaria de Estado de Educación. También asumió cargos culturales e hizo aportes a nivel judicial.

Dice no le agrada la palabra “reforma fiscal”

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, dijo ayer que no le agrada la palabra “reforma fiscal”. La funcionaria expresó que el país no ha alcanzado lo que quería al hacer ese tipo de reformas. “¿Cuántas hemos hecho y el país no ha alcanzado lo que quería”, fue la pregunta que hizo Milagros Ortiz Bosch durante su intervención en el acto de reconocimiento hacia su carrera política.