Asegura se ha querido tomar el tema de las vacunas contra el Covid-19, como una manera de alterar la salud mental del pueblo dominicano.

Santo Domingo.- El senador del Partido Fuerza del Pueblo (FP) por la provincia Hermanas Mirabal, y exministro de Salud Pública, Bauta Rojas, solicitó este jueves al Gabinete de Salud informar a la población el protocolo de vacunación contra el Covid-19.

La solicitud fue realizada mediante una resolución sometida en la sesión que llevó a cabo el Senado de la República este jueves, en la cual Rojas pide a la vicepresidente de la República Dominicana, Raquel Peña de Antuña, en su condición de coordinadora del Gabinete de Salud, dar a conocer en lo inmediato el protocolo a utilizar en la próxima jornada nacional de vacunación contra el Covid-19.

La resolución establece en sus considerandos, que en la actualidad se ha creado una especie de incertidumbre, desinformación y desorientación sobre la aplicación del programa nacional de vacunación contra el Covid-19, lo cual demanda de una explicación oficial, que brinde certidumbre a la ciudadanía.

Expresa las motivaciones de la pieza, que las autoridades integradas en el Gabinete de Salud, a esta fecha no han presentado el plan nacional de vacunación contra el Covid-19, cómo será la cadena de frío y la logística de distribución.

"Se ha querido tomar el tema de las vacunas contra el Covid-19 como una manera de alterar la salud mental del pueblo dominicano, no les luce a los senadores que utilicemos este tipo de artimañas, no le luce al presidente del principal órgano asesor de salud del gobierno dominicano, expresarse así sobre este biológico, no luce que nosotros no llevemos seguridad, conocimiento y buena receptividad; tenemos la responsabilidad de pronunciarnos desde aquí y de acompañar a las autoridades y al pueblo dominicano", dijo el senador.

Enfactizó que los cambios sanitarios que experimenta el mundo en la actualidad por consecuencia de la pandemia, demandan de una línea de comunicación y orientación hacia la población sobre la evolución y control del Covid-19, afirmando que la población necesita tranquilidad, confianza y seguridad y ahí entra el rol de las autoridades.

"La única posibilidad que tiene el pueblo dominicano de enfrentar de una manera definitiva esta situación, es implementar una jornada de vacunación de manera correcta, no es verdad que no es efectiva la vacuna que contrató el Estado dominicano; es una vacuna segura". Reiteró Bauta.

El senador recordó que el decreto No. 498-20 que crea el Gabinete de Salud, instruye a garantizar mayores niveles de coordinación y agilidad ante las tomas de decisiones del gobierno central, pero desde el Gabinete de Salud se ha actuado contrario a ese mandato, al menos con las preocupaciones mostradas por nosotros desde el Senado y con la etapa previo a la vacunación.

Recientemente, el legislador y médico llamó la atención de aquellos que están creando incertidumbre frente a la vacuna contra el Covid-19, destacando que la responsabilidad de todos en este momento, es ser canales para que el ciudadano genere conciencia sobre la necesidad de que se le aplique el biológico.

Esta última preocupación del exministro de Salud Pública, fue motivada por el pronunciamiento de distintos actores del sistema de salud y de la vida nacional, contrarios a la aplicación de la vacuna de Astrazeneca con la cual el gobierno contrató 10 millones para ser aplicadas en el país a partir de marzo de 2021.