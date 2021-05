Senador Iván Lorenzo pide combate a la corrupción no sea "contra una gestión"

En medio del más reciente escándalo de corrupción que envuelve al ex jefe del cuerpo de seguridad del ex presidente Medina, el vocero de los senadores del PLD, Iván Lorenzo, llamó al Ministerio Público a realizar una lucha "seria" en contra de la corrupción y no dirigida a una gestión.

"Nos gustaría que el Ministerio Público no tenga empalizada en la lucha contra la corrupción, que no sea una lucha en contra de una gestión sino que sea una lucha seria", manifestó el legislador.

