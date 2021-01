Signal, Telegram, WhatsApp y Facebook: cuál es la aplicación que recopila más datos de sus usuarios

El caso más relevante en cuanto a condiciones de privacidad es Signal, una aplicación cuya única información personal que almacena es el número de teléfono, pero no hace ningún intento de obtener más datos del usuario. Además, los mensajes están cifrados extremo a extremo, es decir, se encuentran “blindados” mientras navegan hasta el destinatario, por lo que no hay riesgo de una intromisión.

Otro elemento destacado es que cuenta con un sistema de código abierto, por lo que cualquier persona puede acceder al código de la aplicación y así corroborar que se trata de una plataforma segura. Este aspecto es tan relevante que incluso personajes como Elon Musk o Edward Snowden la han recomendado.

Sin embargo, es importante resaltar que podría haber un problema respecto a esta aplicación y es que si bien es transparente y auditable, no será descargada en un nivel similar al de WhatsApp, lo que complicaría la comunicación entre personas.

Telegram, por su parte, es la eterna alternativa a WhatsApp, aunque cabe mencionar que en este caso, la cantidad de datos que se vinculan a la cuenta del usuario son un poco más que Signal, pues además del número telefónico, también recopila asuntos como el ID del usuario, sus contactos y el nombre de su cuenta.

Especialistas en ciberseguridad han mencionado que en los chats secretos, esta aplicación puede tener un mayor grado de seguridad, pero cuando se trata de conversaciones comunes, usa un cifrado propio, el cual no supera al de WhatsApp. Por lo tanto, no sería una alternativa completamente fiable en caso de compartir información sensible.