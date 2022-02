Snapchat integró una función para que los usuarios estén más conectados y “al pendiente” sus amigos. Se trata del uso compartido de la ubicación en tiempo real, destinado a ser usado como un sistema entre amigos y familia para revisar el camino a casa, a una cita o al trabajo, por ejemplo.

Esta nueva herramienta de la red social es similar a la aplicación Find Me de iOS, en la que usuarios participantes pueden ver y compartir su ubicación precisa. Esta función de Snapchat se puede habilitar durante 15 minutos o algunas horas y solo es visible para amigos previamente elegidos dentro de la aplicación.

Con la finalidad de reducir el riesgo de acoso o presión para compartir continuamente la ubicación, los usuarios pueden pausar el intercambio de información sin enviar una notificación a la otra parte.

También pueden poner el modo fantasma (solo yo), cuando ese sea el caso el Bitmoji será el de un fantasma. La acción se puede activar, desactivar o programar con temporizador para que la ubicación sea visible por un momento.

Cabe subrayar que la ubicación solo se actualizará cuando el usuario tenga la aplicación abierta, ya que no funciona en segundo plano.

“Solo las personas que tú elijas podrán ver tu ubicación. Puedes elegir compartir tu ubicación con todos los amigos que añadiste cuando te añadieron, solo con un grupo de amigos selectos o incluso activar el modo fantasma cuando quieras desaparecer 👻 ¡Los Snaps que envíes al Mapa de Snaps pueden seguir viéndose en el Mapa!”, señala Snapchat en su sitio.

El estado de compartir la ubicación en vivo es visible dentro de la ventana de chat con ese amigo. Para compartir la ubicación en vivo con un amigo:

- Dirigirse al Perfil de amistad

- Tocar “Compartir mi ubicación en vivo” debajo de la sección “Mapa de Snaps”

- Eligir por cuánto tiempo se quiere compartir la ubicación en vivo con un amigo cercano o un familiar (15 min, 1 hora u 8 horas)

Para dejar de compartir la ubicación en vivo:

- Dirigirse al perfil del amigo con quien se quiere dejar de compartir la ubicación en vivo

- Tocar “Detener” debajo de la sección “Mapa de Snaps”

Cuando se abra Mapa de Snaps por primera vez, la plataforma pedirá al usuario elegir con quiénes se quiere compartir la ubicación. No importa a quién se elija siempre se puede editar la lista para añadir o quitar miembros.

Para modificar los ajustes de ubicación:

- Tocar el botón ⚙️ en la parte superior de la pantalla de perfil. Ahí se puede cambiar quiénes ven la ubicación u ocultarla por completo con el modo fantasma. Se debe tener presente que cambiar los ajustes de ubicación podría influir en algunas Medallitas.

Para evitar recibir solicitudes de ubicación por completo:

- Abrir los ajustes de la app

- Tocar “Quién puede ver mi ubicación”

- Desactivar “Permitir que mis amigos soliciten mi ubicación”

Esta actualización es la primera función de ubicación en vivo para Snapchat. Los usuarios ya tienen la opción de permitir que sus amigos vean dónde estaban la última vez que usaron la aplicación, que llena el Mapa de Snaps, utilizado por 250 millones de usuarios de Snapchat al mes.

De acuerdo con The Verge, para este lanzamiento, Snapchat se está asociando con It’s On Us, un programa estadounidense sin fines de lucro enfocado en detener la agresión sexual en los campus. Además de la función del sistema de amigos, Snapchat incluirá un mensaje en la aplicación sobre la conciencia de los espectadores.