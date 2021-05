Sugieren continuar con virtualidad en escuelas de SDE

Ante el llamado de apertura por parte del Ministerio de Educación piden mantener la modalidad a distancia

Varias autoridades de escuelas en el municipio de Santo Domingo Este sugirieron continuar con la modalidad virtual, ante el rechazo de los padres a la apertura semipresencial de las aulas a partir del próximo martes 25 de mayo.

Algunos de los directores de centros educativos consultados, informaron que han tenido resultados positivos en la enseñanza, ya que los alumnos han cumplido con las asignaciones correspondientes para la aprobación de los niveles.

En su mayoría, expresaron que están preparados con los protocolos e insumos sanitarios para evitar el contagio y propagación del coronavirus, por lo que no se oponen al llamado que hizo el ministro de Educación Roberto Furcal sobre el regreso de los alumnos de educación inicial, primaria y de adultos a las escuelas.

Durante un recorrido por los sectores Los Minas, Los Tres Brazos, Villa Duarte y Ensanche Ozama, se constató con directores de planteles que apoyan mantener la docencia bajo modalidad virtual.

Tal es el caso del Centro Educativo Ramón Matías Mella, ubicado en el Ensanche Ozama, donde se imparte docencia tanto a nivel primario como secundario.

La directora pedagógica del nivel primario, Mayra Contreras, expresó a elCaribe que atenderán al llamado de abrir las escuelas uqe hicieron las autoridades de Educación. Sin embargo, comentó que las clases a distancia surtieron efecto con todos los escolares y entiende que el año escolar debe terminar como inició.

También informó que los familiares han manifestado preocupación a través de los grupos de WhatsApp del centro, por la falta de recursos para enviar a sus hijos a la escuela, así como la dificultad para comprar los útiles escolares.

“El centro está en condiciones para arrancar cuando el Ministerio de Educación lo decida, pero los que no están preparados son los padres porque muchos han manifestado que no tienen las condiciones para mandar a los niños de forma presencial porque no tienen uniformes, no tienen mochila, el uniforme del año pasado no les sirve porque están más gorditos o han crecido”, declaró Contreras. Al hablar sobre la adaptación de los pequeños a la modalidad virtual, sostuvo que han realizado todo lo pedido, incluso aquellos que están en etapa de alfabetización.

La también maestra mostró los trabajos realizados por los estudiantes que en días puntuales llevan al recinto para ser calificados, los cuales dijo, son una muestra de la labor de ellos durante estos tiempos de pandemia.

Gran parte de esas tareas están colocadas en un salón y en el interior del plantel.

De acuerdo con informaciones, la matrícula general de ese centro es de 1,288 estudiantes.

Baños deteriorados y falta de insumos

Otro de los centros que ha funcionado bajo modalidad virtual desde el inicio del año escolar es la Escuela Inicial y Primaria Socorro Sánchez en el sector Villa Duarte. Sus autoridades apuntan que no abrirá sus puertas a la semipresencialidad por deterioro en la infraestructura y por falta de insumos sanitarios.

Domingo Henríquez Arias, director del referido centro, explicó que el recinto no está preparado para recibir a los 852 estudiantes inscritos porque no cumple con las condiciones básicas.

Detalló que los baños deben ser reparados en vista de que le faltan las griferías a los lavamanos, este último, un elemento importante para la prevención del virus.

Henríquez Arias agregó que también requieren de lavamanos móviles para colocarlos en los diferentes puntos del lugar, así como papel higiénico y alcohol en el gel.

El titular de la escuela reveló que desde hace dos años, como encargado de esa institución, no ha recibido la transferencia económica que realiza el Ministerio de Educación para el mantenimiento del plantel.

“Se requieren de insumos para prevención de esta pandemia y no veo las condiciones”, enfatizó Henríquez Arias.

Pizarras digitales aún sin internet

Una de las denuncias que han hecho los docentes de los diferentes centros, es que no se han hecho las instalaciones de las redes de internet con las que funcionan las pizarras digitales que fueron instaladas en sustitución a las tradicionales de tiza o marcador.

En el Centro Educativo Juan Bautista Zafra, situado en el populoso sector Los Minas, que cuenta con 15 pizarras digitales, empero, los maestros tienen que hacer recargas de internet particulares para poder pasarla desde sus teléfonos al pizarrón y así poder impartir las clases.

Los docentes dijeron que desde el inicio del año hicieron la solicitud a las autoridades y que hasta el momento no han recibido respuestas.

Además, indicaron que esa situación debe resolverse antes de la apertura a la semipresencialidad para que pueda utilizar todos los recursos de enseñanza que puedan facilitar la compresión de los estudiantes.

“El internet que usamos es el de nosotros (…) es en base a paqueticos que estamos”, enfatizó Flor María Reynoso, directora del centro.

Añadió que algunas aulas tienen el techo con filtraciones y deterioradas, por lo que espera la pronta intervención de las autoridades.

Sociedad de padres con temor de apertura en escuelas

La sociedad de padres del Centro Educativo Domingo Moreno, en Los Tres Brazos, expresó su temor de la apertura de las escuelas ante la amenaza de la covid-19 en el país.

El grupo de padres advirtió que aunque el proceso de vacunación inició, todavía hay una gran parte de la población que no se ha inoculado.

Dijeron que mandar a los niños a la escuela en estos momentos es un acto innecesario en vista de que ellos no se comportan como lo haría un adulto consciente que busca evitar el contagio.

“Es innecesario traer a los niños a la escuela sabiendo que no se van a comportar como nosotros. Todavía hay peligro”, dijo Eduviges Rosario miembro de la sociedad de padres de la referida institución.

Escuelas abren el martes 25 de mayo

El ministro de Educación, Roberto Furcal, anunció esta semana que el próximo martes 25 de mayo darán apertura a la docencia semipresencial en todos los centros educativos del territorio nacional.“A partir del martes 25 del presente mes ampliamos a todos los distritos, a todas las regionales y a todos los municipios de la República Dominicana la modalidad de educación semipresencial. Esto significa que cada una de nuestras escuelas y colegios en el territorio nacional están autorizadas y orientadas para abrir las aulas”, expuso. Manifestó que la apertura comenzará con los estudiantes de los niveles de educación inicial, primaria y de adultos, y con los que actualmente cursan el sexto grado de las modalidades técnico-profesional y artes. Reiteró que el regreso se realizará de forma gradual y voluntaria y bajo el consentimiento de la familia, al señalar que hay padres que todavía se rehúsan a enviar a sus hijos a los centros.

Gabinete de salud autoriza retorno escolar

El Gabinete de Salud dio luz verde a las autoridades educativas de abrir la docencia semipresencial, al entender que la República Dominicana tiene las condiciones para ampliar el proceso de retorno gradual que se inició el pasado seis de abril en unos 48 municipios. Educación tomó como primer grupo a los planteles que están en los municipios pequeños que tienen un nivel de contagio de no más de un 5 por ciento, como recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y tomó en cuenta en ese momento, la incidencia del coronavirus ( covid-19) en los últimos seis días. “El Gabinete de Salud nos indicó que la República Dominicana tiene condiciones para ampliar el proceso de retorno gradual que iniciamos el 6 de abril en 48 municipios”, expresó el ministro de Educación Roberto Furcal.