“Tengo más de cinco años que no caigo preso", dice uno de los vinculados a muerte de teniente en Santiago 

Santiago.-Los dos hombres buscados por la muerte a tiros del teniente policial Jean Carlos Ramírez Carvajal, en momento que el oficial intentó impedir un atraco, se entregaron a las autoridades.

En la mañana del viernes, integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entregaron ante la fiscalía del distrito judicial de Santiago a Cristopher Eugenio Acevedo Metz de 30 años de edad, residente en el sector Yagüita de El Ejido.

“Tengo más de cinco años quitao' de la calle y que no caigo preso. Me entrego porque temo por mi vida, porque sé que me estaban buscando para matarme”, dijo Acevedo Metz.

Le recomendamos leer:

Admite que en otras ocasiones había caído preso por varios delitos, incluido la venta de drogas.

La comisión de derechos humanos integrada por el abogado Dionisio Jerez, dijo que hacían la entrega a la espera de que sean respetados los derechos y que no sea maltratado físicamente para que pueda responder por los hechos que se le imputan.

En tanto que en la tarde del jueves se entregó vía una abogada, Alexander González, el otro implicado en la muerte del oficial Ramírez Carvajal de 32 años de edad.

Alexander González, al igual que su compañero Acevedo Metz, asegura ser inocente de la muerte del agente. Al momento de su entrega, por parte de la abogada que lo representa, dijo que “labora” en un punto de venta de drogas.

Se espera que en las próximas horas las autoridades policiales sometan a la justicia a los individuos por el crimen del agente policial quien al momento de resultar muerto, se encontraba cenando junto a otro amigo y también teniente de la uniformada en el negocio de comida rápida conocido como Oché en el sector El Ejido.