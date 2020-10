Toros anuncian Domingo Germán se reportará mañana a entrenamientos

El lanzador Domingo Germán se presentará el próximo lunes a los entrenamientos de los campeones del béisbol dominicano y del Caribe, Toros del Este, de cara a la próxima temporada

Los Toros del Este, actuales monarcas del béisbol invernal dominicano y campeones de la Serie del Caribe iniciarán sus entrenamientos y han anunciado que el lanzador abridor de New York Yankees, Domingo Germán participará de los mismos.

Ubicado en el tercer grupo de jugadores que tomarán el campo de entrenamientos durante la jornada del lunes, Domingo Germán apunta a lanzar en el béisbol profesional luego de más de un año de inactividad. Durante el 2019, el lanzador de New York Yankees fue suspendido por 80 partidos debido a un incidente de violencia doméstica. A raíz de ello, Germán no pudo participar de la temporada 2020, a pesar de que su castigo culminó luego de las series de comodines de las Grandes Ligas, debido a que no era elegible para regresar al equipo.

Para el dominicano, el 2020 ha representado un reto profesional. Desde perderse la temporada y ver a los Yankees ser eliminados nueva vez en la postemporada, hasta a anunciar un “retiro” por las redes sociales que duró menos de 24 horas. Germán necesita un enfoque completo para recuperar el tiempo perdido a causa de la suspensión, pero del mismo modo debe mostrarle a su equipo de Grandes Ligas y a los Toros del Este, que tiene las condiciones para ser un lanzador dominante y aportar a ambos conjuntos.

La integración temprana a los entrenamientos de Toros del Este muestra que Germán se encuentra comprometido con dicha misión, por lo que los campeones, sobre quienes existe cierta percepción de ser favoritos para ganar el campeonato nuevamente, contarán con uno de los brazos dominicanos de calidad en las Grandes Ligas.

Domingo Germán lanzó por última vez en septiembre de 2019, sus números en la pasada temporada estuvieron entre los mejores de su joven carrera. Fue líder de las Grandes Ligas (entre lanzadores calificados) en porcentaje de victorias, al culminar con un récord de 18 triunfos y tan solo cuatro derrotas en 27 partidos. Lanzó un total de 143 entradas en las que permitió 64 carreras limpias, para un promedio de 4.03. Ponchó a 153 bateadores con tan solo 39 bases por bolas.