UNICEF RD: “El 93% de las víctimas de violencia sexual en internet fueron niñas en el 2019”

El organismo internacional lanza campaña para alertar sobre el mayor riesgo de que niños y adolescentes sufran violencia en línea durante la pandemia

Santo Domingo.- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentó la campaña #Darlotodocuesta a fin de alertar sobre el riesgo de violencia sexual en Internet.

En el mundo, uno de cada tres usuarios de internet es un niño, niña o adolescente y se estima que alrededor de 750 mil personas están buscando conectarse con niños y niñas con fines sexuales.

Según datos de la ‘Internet Watch Foundation’ sobre la situación mundial en 2019, el 93% de las víctimas de violencia sexual en línea fueron niñas, y casi el 80% de todo el material de violencia sexual infantil es de niños y niñas entre 7 y 13 años.

Debido a las medidas tomadas para prevenir la diseminación de la pandemia por COVID-19, especialmente el distanciamiento social y el cierre de las escuelas; los niños y adolescentes han recurrido a soluciones digitales para su aprendizaje y para la socialización con sus familiares y amigos. Si bien las tecnologías brindan enormes oportunidades para promover los derechos de los niños, estas mismas herramientas, también pueden aumentar su exposición a la violencia sexual; sobre todo cuando los niños o sus familias no saben cómo cuidarse, asegura Rosa Elcarte, representante de UNICEF.

Además, según EUROPOL, esta crisis originada por el coronavirus ha provocado un aumento en la distribución en línea de material de abuso sexual infantil, debido, entre otras razones, a que, por las restricciones de los viajes, los agresores sexuales no han podido trasladarse y se han dedicado a la captación e intercambio de imágenes de violencia sexual infantil.

Adicionalmente, según la INTERPOL, la persecución de los delitos de explotación sexual en línea ha disminuido, debido a las dificultades que la pandemia está originando en el trabajo de las instituciones de protección y de persecución de estos delitos.

Datos preliminares de una reciente investigación realizada por UNICEF en República Dominicana indican que el 57% de las y los adolescentes entrevistados revelan no sentirse seguros en internet, mientras que el 46% dicen no saber qué hacer si pasa algo que no les gusta en las redes sociales.

Los hallazgos de la encuesta muestran que los niños y adolescentes usan plataformas de juegos, chats o redes sociales, muchas veces sin el conocimiento de los riesgos asociados que esto puede conllevar.

#Darlotodocuesta es una campaña que busca concienciar a niños, niñas, adolescentes y familias sobre las informaciones que no se deben compartir en línea. UNICEF alerta que publicar datos personales, compartir la ubicación del hogar o del centro educativo; tener los perfiles de redes sociales de manera pública o compartir fotos íntimas son acciones que pueden exponer a chicos y chicas a situaciones de extorsión, ciberacoso u otros tipos de violencia sexual.

“Es necesario saber utilizar la internet con seguridad, hay que estar muy atentos sobre lo que compartimos y con quién en redes, ya que darlo todo en redes puede salir muy caro. Una vez que un dato, una foto, o un comentario está en internet, no se sabe cuál será su destino”, insiste la representante de UNICEF.

Los niños y adolescentes se pueden proteger en internet cuando conversan con una persona adulta de confianza, cuando no revelan datos personales de manera pública, cuando respetan a las demás personas que interactúan en las redes sociales, y cuando deciden a quiénes aceptan como contactos. Es importante configurar las opciones de privacidad para limitar quiénes pueden ver publicaciones propias, y reportar a las autoridades siempre que se encuentren contenidos o materiales de violencia sexual infantil en línea.