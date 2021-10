La vicepresidenta Raquel Peña, propuso tomar decisiones como la excepción temporal de las obligaciones que pudieran frenar la producción y distribución equitativa de las vacunas y los medicamentos contra el COVID-19.

El pronunciamiento, lo hace con el objetivo de lograr un aumento en la producción de las dosis para de este modo, los países más vulnerables tengan mayor y mejor acceso al fármaco.

La coordinadora del Gabinete de Salud, indicó que este tema debe ser debatido en la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio, a la vez que expresó que la falta de una respuesta global a la crisis, ha tenido como consecuencia más sufrimiento y más víctimas de la pandemia, al no lograrse un acceso equilibrado de todos los países a las vacunas como fórmula primaria para afrontar la enfermedad del coronavirus.

Durante su participación en la “Decimoquinta Sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo” (UNCTAD), Peña indicó que muchos Estados adoptaron medidas de restricción en las exportaciones de productos y equipos médicos, medicamentos y vacunas acentuando aún más la escasez de los suministros.

“Esas medidas unilaterales, como han indicado varios informes de la propia UNCTAD, han exacerbado la escasez de suministro de bienes esenciales, acentuando, en particular, las vulnerabilidades de los países en desarrollo, y cuyas economías necesitan de la solidaridad de las naciones fuertes”.

La funcionaria aseguró que una pandemia sólo puede combatirse exitosamente mediante la cooperación y la solidaridad global al resaltar la donación de 820 mil dosis de vacunas por parte del Gobierno dominicano, a países amigos de la región.

Peña quien participó de manera virtual en la cumbre de líderes mundiales denominada “Construyendo un camino de desarrollo más próspero, Acorde con la magnitud del momento”, dijo que el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, entiende que la comunidad internacional debe tomar nuevas medidas para mantener en buen curso la ejecución de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que es el proyecto mundial más relevante en el marco integral de la cooperación internacional.

Disminución de la pobreza y hambre cero

La vicemandataria resaltó que la mayoría de los 17 propósitos de desarrollo sostenible pueden ser positivamente impactados por un comercio internacional justo y equilibrado, poniendo como ejemplo los objetivos del fin de la pobreza y el hambre cero, planteando eliminar las subvenciones que causan distorsiones en los mercados agropecuarios.

Dijo que eso beneficiará a los agricultores y productores, “como indica la OMC. “La seguridad alimentaria solo será posible si los mercados agropecuarios funcionan sin obstáculos y con transparencia”. Argumentó

“Las exportaciones de los países en desarrollo no deben ser obstaculizadas a través de barreras arancelarias y no arancelarias innecesarias, así como también que se les dé la flexibilidad necesaria a estos países, en el marco de la OMC, para poder ayudar y fortalecer a sus productores, en particular a los de productos agropecuarios, a los fines de garantizar la seguridad alimentaria” enfatizó la vicemandataria.

Peña resaltó que República Dominicana apoya firmemente que el Sistema Multilateral de Comercio y la Organización Mundial de Comercio sean fortalecidos, que se cumplan sus normas, se endurezca su sistema de solución de diferencias, y se tenga en cuenta el trato especial y diferenciado que se le debe dar a los países en condiciones económicas diferentes, de forma tal que puedan integrarse plenamente al Sistema Multilateral de Comercio y beneficiarse de este.