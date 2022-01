Vinicito llama a sentar en el banquillo de los acusados a Danilo Medina

Santo Domingo - A propósito de los casos de corrupción en perjuicio del Estado, el dirigente político de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, mostró su preocupación al señalar que a más de un año, no se ha llamado a los “pejes gordos”.

“Cuando tú analizas los casos te das cuenta que los pejes gordos no están en el banquillo de los acusados”, señaló, al precisar que el pueblo al igual que él, están preocupados por el nivel de corrupción que hubo durante el gobierno que encabezó Danilo Medina.

Castillo Semán dijo que debe llamarse al banquillo de los acusados al expresidente Danilo Medina, porque si no, no tendría sentido el proceso.

“Voy a ponerles un ejemplo, Danilo Medina le pagó a Alexis miles de millones en 25 días de la transición, ya perdido el PLD, es decir, con una toma de posesión de Luis a días, él no le dejó de pagar un centavo de manera irregular a su hermano, y eso solo podía ordenarlo él”, comentó.

Dijo que se ha leído los expedientes judiciales, al explicar que en el del caso Antipulpo, se describe cómo el señor Alexis Medina pudo hacer todo ese desastre y se nombra a ministros que deben también ser llamados a estrado.

“Cuando vamos a la acusación, te describen de manera concreta acciones criminales cometidas por ministros del gobierno de Danilo Medina actuando en coacción. Sin embargo, no están acusados, por ejemplo, el MP dice ahí que hubo una actuación criminal de los señores Donald Guerrero, de José Ramón Peralta que exoneró cientos de millones de pesos en Aduanas a las compañías de Alexis Medina… Gonzalo Castillo lo menciona”, narró Castillo Semán.

Manifestó que ha respaldado fervientemente a la Procuraduría, y afirmó que uno de los grandes aciertos de Luis Abinader fue la designación de Miriam Germán, Yeni Berenice Reinoso y de Wilson Camacho en el Ministerio Público, pero que a más de un año, está preocupado ante el hecho de que en “un caso como este las cabezas van a ser Alexis Medina y Pagán”.

“No señor, con todo el respeto al Ministerio Público: si ustedes no van a someter a Danilo Medina y a sus ministros que fueron los que hicieron ese desastre, vamos a hablarle claro al país, porque la verdad es que es el proceso va a estar descabezado”, alertó el exdiputado, durante un entrevista en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez, por Entelevisión, los sábados a las 9:00 de la noche.

Valoró como fuertes los expedientes, pero dijo que no se le puede decir al país que los más corruptos son solo los guardaespaldas y los hermanos de Medina.

“Como va esto, el Comité Político del PLD va a salir como la gente más seria del país, porque no hay un solo miembro sometido por corrupción. Eso es grave, y no por retaliación política, porque tengo amigos ahí, es el tema por el que el país votó, hastiado de un saqueo inmenso”, puntualizó Castillo Semán.

Manifestó que en la historia de América Latina no se había visto a tantos familiares de un expresidente involucrados en casos de corrupción en perjuicio del Estado.

“Tú puedes hurgar en la historia de AL y no hay un caso, y lo digo con pena, pero cómo yo podía pensar que ese hombre que llegó con ese discurso moralista, con ese discurso anticorrupción, con ese discurso antirreelección podía degenerar junto a su familia, hermanos y cuñados… y hacer una banda, porque lo que Danilo Medina hizo, y suena duro, fue una asociación de malhechores”, manifestó el dirigente político.

Llamó a recordar que no se está hablando de “tres pesos”, sino de miles y miles de millones y recordó que en la justicia no debe haber vacas sagradas.

“Si usted no puede citar a Danilo Medina por la razón que sea, es mejor dejar esos casos así, se lo digo con toda honestidad y soltar a todo el mundo”, manifestó.

Llamó a observar que los detenidos por estos casos de corrupción, como Adán Cáceres y compartes, así como otros, veían lo que estaba haciendo su jefe con sus familiares.

“El culpable fundamental es el presidente que estaba de turno que auspició todo eso. Es más sincero decirle a la población, ´no se puede tocar a Danilo Medina y a sus ministros”, enfatizó Castillo Semán.

Dijo que quería ser muy cuidadoso, porque sabe que Miriam Germán, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho están cogiendo mucho riesgo y lo han hecho de manera valiente, “pero ellos tienen que saber que hay un país con una gran expectativa”.

Danilo y Jean Alain manipularon el caso Odebrecht

En lo relativo a Odebrecht, Vinicio Castillo Semán recordó que fue el caso más grande de corrupción transnacional, y que cuando llegó al gobierno de Danilo Medina, el mismo tenía a Joao Santana en Palacio con un despacho.

“Qué hace Danilo Medina con Jain Alain, manipula el caso Odebrecht para excluir a los mayores responsables que eran ellos, las mayores transferencias de soborno del caso Odebrecht llegaron después del 2012, y trata de destruir a sus adversarios, al PRM y a Leonel Fernández”, dijo.

Señaló que se suponía que cuando llegara el nuevo gobierno, uno de los primeros retos era averiguar en Brasil, pero que entiende que el grueso del caso Odebrecht está impune.

Dijo que no quiere que asuman que es una posición crítica al MP, sino que quiere que entiendan que el pueblo tiene mucha fe en ellos.

“Esa fe no se puede perder, porque si todo ese desastre del gobierno de Danilo Medina queda impune va a ver una gran frustración nacional, porque ustedes han sido una última esperanza de que se iba a hacer justicia”, enfatizó.

Un “grupito” tiene secuestrado el Código Penal

Sobre el Código Penal que no se termina de aprobar, dijo que el mismo está secuestrado por un “grupito” de proabortos y pro-LGTB con el esquema de “o me aprueban esto o no hay código” y aseguró que quien es que más se beneficia, el crimen.

Explicó que aunque ese “grupito” sea minoría, su estrategia es la de romper el consenso hasta con incluir algunos textos que no se puedan aprobar.

Vinicio Castillo Semán no cree que haya Código Penal, a menos que el liderazgo baje la línea a sus congresistas: “Solo si el liderazgo interviene y dice que no podemos pasar de este año”.