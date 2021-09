Vuelven a archivar querella contra Ortiz

Nuevamente, el Ministerio Público archivó de manera definitiva la querella que interpuso por violencia de género la antigua pareja del expelotero David Ortiz.

La Fiscalía del Distrito Nacional precisó que tras “investigación objetiva y exhaustiva” y el análisis de las pruebas obtenidas y aportadas por las partes, no se pudo comprobar los hechos denunciados por Fary Almánzar, expareja de Ortiz. “Dichas pruebas no dieron lugar a poder constatar la ocurrencia de esos hechos denunciados, por lo que el Ministerio Público se encuentra ante una imposibilidad objetiva de poder proseguir en el caso que nos ocupa con una acusación u otro requerimiento conclusivo, que no sea el archivo definitivo de las actuaciones”, indicó en el dictamen.

Decisión se basa en el artículo 281

La Fiscalía dijo que esta decisión se fundamenta en el artículo 281 del Código Procesal Penal que establece que el Ministerio Público puede disponer el archivo del caso mediante dictamen motivado cuando es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal.

Almánzar interpuso la querella por violencia de género en mayo del pasado 2020 y el Ministerio Público la archivó en agosto de ese mismo año.

Como no estaba conforme, presentó una objeción y la jueza Arisleyda Méndez, del Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, revocó el archivo.

El Ministerio Público retomó la investigación y nuevamente determinó que no hay méritos para admitir la querella.

Al respecto, la abogada del expelotero, Lucy Objío, dijo que esta decisión demuestra “una vez más que Ortiz ha dicho la verdad y que la demandante ha querido confundir a la opinión pública con fábulas y mentiras”. “Lo que David Ortiz quiere es que se termine este acoso y que le permitan retomar la relación con su hijo”, dijo.

Tribunal falló a favor de David Ortiz en otro caso

Esta no fue la única ganancia de Ortiz contra su expareja, pues la Novena Sala de Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró inadmisible por falta de calidad la solicitud de levantamiento de velo corporativo declaratoria de grupo económico que también había interpuesto Almánzar en julio del pasado año.