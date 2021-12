Wisin y Yandel anuncian la última gira que harán juntos

Son pocos los matrimonios musicales que han revivido luego de una separación; y pese a que muchos creyeron encontrar una excepción con el regreso de Wisin y Yandel como dupla, los artistas urbanos han confirmado su última gira juntos.

Wisin y Yandel, el dúo urbano latino de mayor trascendencia, dijo a la Agencia EFE que cerrará su carrera como grupo después de casi 25 años con una gran gira y un nuevo álbum, “La Última Misión”, cuyo primer sencillo, ‘Recordar, se estrena este jueves en todas las plataformas digitales.

Pero el hecho de que ya no canten juntos no quiere decir que vaya a pasar lo mismo con sus carreras en solitario. Según Juan Luis Morena -nombre real de Wisin-, no tiene en sus planes retirarse de la música.

“Yo siempre voy a estar envuelto en la música. Retirarnos en la música nunca va a pasar. Yo lo que hago es lo que amo, que no es trabajo, sino algo que disfruto”, mencionó Morena y agregó que ‘La última misión’ era un trabajo discográfico necesario para “cerrar este ciclo de manera correcta”.

Por su parte, Yandel afirmó que la gira llamada ‘La última carrera’ estaba organizada incluso desde antes la llegada de la pandemia; ahora con la reanudación de los eventos presenciales en el mundo y América Latina, esperan llevarla a cabo en 2022 luego del lanzamiento del disco.

“Estamos preparando un ciclo de altura para llevar nuestro espectáculo. El año 2022 y principio de 2023 serán de muchos conciertos en ciudades nuevas y otras que ya hemos ido para compartir nuestros éxitos”, indicó el también conocido como ‘El sobreviviente’.

Por su parte, Llandel Veguilla -Yandel- destacó que el sencillo ‘Recordar’ busca, precisamente, evocar a ‘Los extraterrestres’ desde 1998 hasta la actualidad. “Fue una vibra muy bonita. Venimos con un buen trabajo”, expresó el puertorriqueño sobre esta canción, cuyo video fue producido, como no podía ser de otra manera, por Jessy Terrero.

Con respecto al disco, ambos afirmaron que está casi terminado y se incluirá a grandes exponentes de la música en el mundo. “Queremos terminar con los mejores”, dijo Wisin sin adelantar nombres.

Cabe recordar que Wisin y Yandel han sido recordados como el dueto urbano más importante de la historia del reguetón, pues desde 1998 empezaron a forjar su vasta carrera musical con el primer sencillo incluido en el álbum ‘DJ Nicky, No Fear 3′.

Además, en sus más de dos décadas de carrera, el dúo ha grabado diez discos y ha ganado múltiples premios, incluyendo un Grammy anglo y dos Grammy Latinos. También se ha consagrado como el grupo con la mayor cantidad de conciertos -25- en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, la principal sala de la isla, donde marcaron el hito de realizar ocho presentaciones consecutivamente en diciembre de 2019 como parte de su gira ‘Como Antes tour’.

Así está conformada la discografía del ‘dúo de la historia’

Además de los diez trabajos ya mencionados, tienen dos álbumes recopilatorios -’Mi vida… My life’ de 2003 y ‘La historia del dúo’ de 20113- y dos en directo -’Tomando control’ de 2007 y ‘La revolución’ de 2010:

1- ‘Los reyes del nuevo milenio’ (2000)

2- ‘De nuevos a viejos’ (2001)

3- ‘De otra manera’ (2002)

4- ‘Pa’l mundo’ (2005)

5- ‘Los Extraterrestres’ (2007)

6- ‘La revolución’ (2009)

7- ‘Los vaqueros: el regreso’ (2011)

8- ‘Líderes’ (2012)

9- ‘Los campeones del pueblo’ (2018)

10- ‘La última misión’ (2022)

FUENTE: INFOBAE